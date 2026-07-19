Рейтинг@Mail.ru
Керчь в понедельник на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260719/kerch-v-ponedelnik-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-1157744676.html
Керчь в понедельник на сутки останется без воды
Керчь в понедельник на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Керчь в понедельник на сутки останется без воды
Два крупных района Керчи в понедельник до ночи останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупреждают в пресс-службе компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T20:30
2026-07-19T20:30
керчь
крым
вода
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111458/32/1114583289_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_4f848c38f55a9c800bac6516b992d417.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Два крупных района Керчи в понедельник до ночи останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупреждают в пресс-службе компании "Вода Крыма".Полное восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня 21 июля, указали сроки в компании. Список улиц приводится в соцсетях "Воды Крыма".На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. Потребителям рекомендуют сделать запас воды на период проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111458/32/1114583289_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_7a4abb846ac3da635caa05097e4d8ac1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, крым, вода, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Керчь в понедельник на сутки останется без воды

Два крупных района Керчи 20 июля останутся без воды на сутки

20:30 19.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Два крупных района Керчи в понедельник до ночи останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупреждают в пресс-службе компании "Вода Крыма".
"20 июля с 08:00 ориентировочно до 22:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ по адресу Еременко, 37а будет ограничено водоснабжение частично или полностью в бывших Кировском и Ленинском районах Керчи", – сказано в сообщении.
Полное восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня 21 июля, указали сроки в компании. Список улиц приводится в соцсетях "Воды Крыма".
На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. Потребителям рекомендуют сделать запас воды на период проведения работ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КерчьКрымВодаВода КрымаВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом
20:51Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна
20:34В Севастополе раздадут QR-коды на заправку баллонов газом
20:30Керчь в понедельник на сутки останется без воды
20:24Над Крымом и Черным морем уничтожили беспилотники
20:08Цифровая маркировка и сроки хранения: как выбрать бутилированную воду
19:58В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"
19:36Единый архитектурный стиль Крыма определить невозможно – мнение
19:20Путин встретился с министром иностранных дел КНДР - главное
19:13Ягодка опять: в Минздраве обозначили границу молодежного возраста
19:10"Ониксы" бьют по Украине: разбиты порты в Одессе и "сухогруз" у острова Змеиный
18:57В России число многодетных семей выросло на 14,5%
18:39Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму
18:28Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление
18:12Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником
18:04Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
17:59Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года
17:39Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбилась
17:18Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математике
17:01Трамп анонсировал новые санкции против России
Лента новостейМолния