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Керчь в понедельник на сутки останется без воды
Керчь в понедельник на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Керчь в понедельник на сутки останется без воды
Два крупных района Керчи в понедельник до ночи останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупреждают в пресс-службе компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Два крупных района Керчи в понедельник до ночи останутся без воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупреждают в пресс-службе компании "Вода Крыма".Полное восстановление водоснабжения ожидается в первой половине дня 21 июля, указали сроки в компании. Список улиц приводится в соцсетях "Воды Крыма".На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. Потребителям рекомендуют сделать запас воды на период проведения работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Керчь в понедельник на сутки останется без воды
Два крупных района Керчи 20 июля останутся без воды на сутки