https://crimea.ria.ru/20260719/kazakhstan-sdelal-preduprezhdenie-posle-ataki-na-tankery-v-chernom-more-1157781520.html

Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление

Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление

️Казахстан осуждает атаку на танкеры в Черном море и рассматривает такие атаки как недопустимое посягательство на собственные экономические интересы, говорится... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T18:28

2026-07-19T18:28

2026-07-19T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Казахстан осуждает атаку на танкеры в Черном море и рассматривает такие атаки как недопустимое посягательство на собственные экономические интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.Два танкера подверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море в воскресенье, сообщала ранее пресс-служба КТК.Подчеркивается, что Астана рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Казахстана, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок.В этой связи Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья. А также настоятельно призывает страны-партнеры решительно осудить указанные атаки."Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов", – заявили в МИД страны.Сейчас Казахстан оценивает ущерб и по итогам этой работы оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении ущерба."Республика Казахстан подчеркивает безальтернативность мирного урегулирования конфликтов, подтверждает свою приверженность принципам международного права, свободе судоходства и обеспечению надежного функционирования международных транспортно-логистических и энергетических маршрутов", – настаивают во внешнеполитическом ведомстве республики.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовТурция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореУкраинские БПЛА атаковали танкер в Черном море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, происшествия, черное море, танкер, нефть, новости, безопасность