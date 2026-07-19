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Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление
Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление
️Казахстан осуждает атаку на танкеры в Черном море и рассматривает такие атаки как недопустимое посягательство на собственные экономические интересы, говорится... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T18:28
2026-07-19T18:29
казахстан
происшествия
черное море
танкер
нефть
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Казахстан осуждает атаку на танкеры в Черном море и рассматривает такие атаки как недопустимое посягательство на собственные экономические интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.Два танкера подверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море в воскресенье, сообщала ранее пресс-служба КТК.Подчеркивается, что Астана рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Казахстана, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок.В этой связи Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья. А также настоятельно призывает страны-партнеры решительно осудить указанные атаки."Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов", – заявили в МИД страны.Сейчас Казахстан оценивает ущерб и по итогам этой работы оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении ущерба."Республика Казахстан подчеркивает безальтернативность мирного урегулирования конфликтов, подтверждает свою приверженность принципам международного права, свободе судоходства и обеспечению надежного функционирования международных транспортно-логистических и энергетических маршрутов", – настаивают во внешнеполитическом ведомстве республики.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовТурция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореУкраинские БПЛА атаковали танкер в Черном море
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казахстан, происшествия, черное море, танкер, нефть, новости, безопасность
Атака на танкеры в Черном море: МИД Казахстана сделал заявление

Атака на танкеры в Черном море дестабилизирует мировой энергорынок - МИД Казахстана

18:28 19.07.2026 (обновлено: 18:29 19.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкНа Центральной площади Астаны
На Центральной площади Астаны - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Сергей Субботин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Казахстан осуждает атаку на танкеры в Черном море и рассматривает такие атаки как недопустимое посягательство на собственные экономические интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
Два танкера подверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море в воскресенье, сообщала ранее пресс-служба КТК.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает произошедшие 17 и 19 июля в акватории Черного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума", – сказано в заявлении.
Подчеркивается, что Астана рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Казахстана, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок.
"Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ранее согласованный всеми заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, входящих в акваторию Черного моря с целью погрузки нефти на терминалах КТК, был намеренно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов", –отмечается в заявлении.
В этой связи Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья. А также настоятельно призывает страны-партнеры решительно осудить указанные атаки.
"Исходим из того, что только неукоснительное соблюдение норм международного права позволит избежать повторения подобных инцидентов", – заявили в МИД страны.
Сейчас Казахстан оценивает ущерб и по итогам этой работы оставляет за собой право использовать все предусмотренные международным правом механизмы защиты своих законных интересов, включая предъявление требований о возмещении ущерба.
"Республика Казахстан подчеркивает безальтернативность мирного урегулирования конфликтов, подтверждает свою приверженность принципам международного права, свободе судоходства и обеспечению надежного функционирования международных транспортно-логистических и энергетических маршрутов", – настаивают во внешнеполитическом ведомстве республики.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
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