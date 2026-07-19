https://crimea.ria.ru/20260719/kakoy-segodnya-prazdnik-19-iyulya-1130138269.html

Какой сегодня праздник: 19 июля

Какой сегодня праздник: 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Какой сегодня праздник: 19 июля

Сегодня мир отмечает День пирожков с малиновым вареньем, 330 лет назад Россия получила выход к Азовскому морю, а еще в этот день родились Эдгар Дега, Владимир... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T00:00

2026-07-19T00:00

2026-07-19T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Сегодня мир отмечает День пирожков с малиновым вареньем, 330 лет назад Россия получила выход к Азовскому морю, а еще в этот день родились Эдгар Дега, Владимир Маяковский, Бенедикт Камбербэтч и Сергей "Звезда в шоке" Зверев.Что праздную в мире19 июля отмечается удивительный и вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем. Главная цель гастрономической даты – принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким. Кстати, в конце 50-х годов некий предприимчивый японец Хадзуо Томита заявил, что пирожки изобрел лично он, предъявил патент и потребовал денежного отчисления со всех пирожковых продаж. Дело дошло до суда. К слушаниям привлекались более шестисот человек, включая шеф-повара посольства СССР в Японии, который представил нотариально заверенную выписку из 33-го тома Большой советской энциклопедии и доказал славянское происхождение лакомства.А еще в этот день можно отметить День новых друзей, День "Главное – не победа, а участие", День хот-дога или День "Возьмите поэта на работу". С именинами пора поздравлять Антонов, Валентинов, Архипов, Василиев, Александров, Иннокентиев, Дионов, Глебов, Ульян, Викторов, Анатолиев.Знаменательные события19 июля 1696 года попытки Петра I пробить выход России к Азовскому морю увенчались успехом: после длительной артиллерийской атаки крепость Азов, которую тогда удерживали войска Османской империи, пала. Уже на следующий день русские отбили крепость Лютих, расположенную около устья самого северного рукава Дона. Азовская кампания Петра I достигла успехов, однако не всех целей: Крым оставался под контролем Османской империи, а значит, русские корабли не могли выйти из Азовского моря в Черное.В этот день в 1900 году в Париже открылась первая линия местного метрополитена. Тогда ветка соединила Венсенский замок и Порт-Майо. Открытие произошло во время проведения Всемирной выставки, причем без всякой помпы. На сегодняшний день количество станций метрополитена, с учетом пересадочных, составляет 383, а общая длина сети – 214 километров.19 июля 1918 года вступила в силу первая российская Конституция. Высшим органом государственной власти тогда провозглашался Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Однако 11 мая 1925 года Конституция 1918 года утратила силу в связи с принятием новой, которая фактически не принесла никаких изменений в политическую систему государства.В 1942 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль представил план, согласно которому из айсбергов хотели сделать авианосцы. Замысел, автором которого выступил ученый Джеффри Пайк, казался вполне логичным: зачем строить дорогостоящие корабли, когда можно "выровнять" айсберг, построить взлетно-посадочную полосу, ангары и "воткнуть" в него двигатели. Проект выглядел так: длина 600 метров, ширина 60, высота над водой 15 метров, а осадка 150 (!) метров. Вес – два миллиона тонн. Масштабная модель 1 к 20, которую установили в озере Патриция, показала себя "жизнеспособной", однако проект закрыли, поскольку он потерял актуальность: ВВС Британии получили самолеты с увеличенной дальностью полета, а Исландия согласилась предоставить свои аэродромы союзникам.В этот день в Москве открылись Летние Олимпийские игры 1980 года. Это были первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране, и первые в Восточной Европе. В них приняли участие более пяти тысяч спортсменов. Больше всего миру эти игры запомнились благодаря талисману – Олимпийскому мишке, созданному иллюстратором детских книг Виктором Чижиковым. На закрытии игр олимпийский символ в буквальном смысле взмыл в небо: масштабная модель с воздушными шарами под песню "До свидания, Москва" композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова улетела со стадиона имени В. И. Ленина. Исполняли песню Лев Лещенко и Татьяна Анциферова.Кто родилсяСогласно индуистским верованиям, 19 июля 3228 года до нашей эры в городе Матхура родился Кришна, верховное и изначальное проявление Бога в индуизме."Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского союза". Автор этих строк, Владимир Маяковский, появился на свет 19 июля 1893 года в городе Багдати Кутаисской губернии. Драматург, киносценарист, режиссер, актер, художник и редактор прожил всего 36 лет, но стал поэтической иконой начала XX века.В 1934 году в Москве родился Александр Ширвиндт, советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог и телеведущий. Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры, Народный артист РСФСР и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Широкую известность он получил, сыграв во множестве кинокартин, среди которых "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих", "Забытая мелодия для флейты".В далеком селе Гужиры Тункинского района Бурятии в 1963 году родился мальчик, родители которого назвали его Сергеем. Сережа после школы трижды пытался поступить в ПТУ №13 Усть-Каменогорска на специальности "парикмахерское искусство", "специалист по макияжу" и "дизайнер одежды", но приемная комиссия не хотела брать парня на женские специальности. И все же он добился своего. Сегодня Сергей Зверев не только звездный стилист, а еще и певец, и настоящий король эпатажа.Свое 50-летие отмечает британский актер Бенедикт Тимати Карлтон Камбербэтч. Наибольшую известность Камбербэтч получил благодаря роли Шерлока Холмса в одноименном сериале (2010). А еще он снялся в картинах "Шпион, выйди вон!", "Хоббит: неожиданное путешествие", "Стартрек: Возмездие", "Пятая власть", "Доктор Стрэндж", "1917" и других.Еще в этот день родились французский художник Эдгар Дега, американский конструктор и промышленник, основатель фирмы стрелкового оружия Сэмюэл Кольт, киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, народный артист РСФСР Василий Ливанов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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