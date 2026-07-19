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Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбилась
Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбилась - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбилась
Туристка погибла после падения с края водопада в урочище Джилы-су в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T17:39
2026-07-19T17:39
2026-07-19T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. ️Туристка погибла после падения с края водопада в урочище Джилы-су в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по региону.По данным правоохранителей, 19 июля примерно в 14 часов туристка из Свердловской области сорвалась с края водопада Султан, расположенного в урочище Джилы-су Зольского района республики.Правоохранители открыли доследственную проверку по факту гибели туристки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.В воскресенье также стало известно, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Люди сорвались с высоты более 4 километров. Погибшим после падения с высоты оказался 11-летний ребенок. Он совершал восхождение на вершину вместе со своим 40-летним отцом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туристаВ Сочи туристка упала в водопад и погиблаСемья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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кабардино-балкария, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), горы, новости, общество
Гибель в горах Кавказа: туристка упала с края водопада и разбилась
В Кабардино-Балкарии туристка погибла после падения с края водопада