https://crimea.ria.ru/20260719/gde-v-krymu-v-voskresene-zapravit-benzin-v-kanistry-1157769940.html

Где в Крыму в воскресенье заправить бензин в канистры

Где в Крыму в воскресенье заправить бензин в канистры - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Где в Крыму в воскресенье заправить бензин в канистры

В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить не только в бак автомобиля, но и в канистры, в Судаке по-прежнему лить топливо в канистры... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T09:47

2026-07-19T09:47

2026-07-19T09:47

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черноморский район

судак

бензин

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить не только в бак автомобиля, но и в канистры, в Судаке по-прежнему лить топливо в канистры запрещено. Об этом в воскресенье утром информируют местные власти.По его данным, с утра воскресенья на заправках "Атан" свободно можно приобрести бензин марки АИ-95 Ультра.Как сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев, в воскресенье в городе бензин можно купить на АЗС "Атан" по Восточному шоссе, 2Б.В Судаке заправка по-прежнему доступна исключительно в бак транспортного средства.В Севастополе в воскресенье также можно залить бензин по QR-кодам не только в бак автомобиля, но и в канистру, информировал накануне губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемЧто происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ НовакаВласти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС

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черноморский район

судак

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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