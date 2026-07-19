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Где в Крыму в воскресенье заправить бензин в канистры
Где в Крыму в воскресенье заправить бензин в канистры - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Где в Крыму в воскресенье заправить бензин в канистры
В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить не только в бак автомобиля, но и в канистры, в Судаке по-прежнему лить топливо в канистры... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить не только в бак автомобиля, но и в канистры, в Судаке по-прежнему лить топливо в канистры запрещено. Об этом в воскресенье утром информируют местные власти.По его данным, с утра воскресенья на заправках "Атан" свободно можно приобрести бензин марки АИ-95 Ультра.Как сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев, в воскресенье в городе бензин можно купить на АЗС "Атан" по Восточному шоссе, 2Б.В Судаке заправка по-прежнему доступна исключительно в бак транспортного средства.В Севастополе в воскресенье также можно залить бензин по QR-кодам не только в бак автомобиля, но и в канистру, информировал накануне губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемЧто происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ НовакаВласти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС
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Где в Крыму в воскресенье заправить бензин в канистры
В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить в канистры – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма в воскресенье бензин можно заправить не только в бак автомобиля, но и в канистры, в Судаке по-прежнему лить топливо в канистры запрещено. Об этом в воскресенье утром информируют местные власти.
"Мы видим все ваши просьбы и обращения по поводу заправки генераторов. Администрация АЗС пошла навстречу и мы предлагаем альтернативный вариант: 10 литров в бак + 10 литров в канистру. Общий объем топлива в одни руки не меняется (те же 20 литров), но у вас появляется возможность взять часть с собой для дозаправки генератора", – проинформировал замглавы Черноморского района Андрей Шатыренко в МАКС.
По его данным, с утра воскресенья на заправках "Атан" свободно можно приобрести бензин марки АИ-95 Ультра.
Как сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев, в воскресенье в городе бензин можно купить на АЗС "Атан" по Восточному шоссе, 2Б.
"К свободной продаже будет доступен бензин марки АИ-92 в объеме для 150 автомобилей по цене 199 рублей за литр", – проинформировал он.
В Судаке заправка по-прежнему доступна исключительно в бак транспортного средства.
В Севастополе в воскресенье также можно залить бензин по QR-кодам не только в бак автомобиля, но и в канистру
, информировал накануне губернатор города Михаил Развожаев.
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