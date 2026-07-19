Рейтинг@Mail.ru
Где можно заправить бензин в Феодосии 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260719/gde-mozhno-zapravit-benzin-v-feodosii-19-iyulya-1157771806.html
Где можно заправить бензин в Феодосии 19 июля
Где можно заправить бензин в Феодосии 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Где можно заправить бензин в Феодосии 19 июля
В Феодосии 19 июля в свободной продаже есть топливо Аи-92 и АИ-95 Ultra на семи заправках. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T11:25
2026-07-19T11:25
крым
феодосия
судак
владимир ким
кирилл чебышев
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_6c5c5778d655784a5938b430dc36763f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии 19 июля в свободной продаже есть топливо Аи-92 и АИ-95 Ultra на семи заправках. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким.Бензин АИ-92 есть на заправках "Атан" в Приморском на улице Керченское шоссе, 86/88, в Коктебеле на ул. Ленина, 150, в селе Ближнее, , Симферопольское шоссе, 2Б, а также в Феодосии по адресам:Заправить можно не более 20 литров в бак. Заправка в канистры не производится. В Судаке в воскресенье довезли еще три тонны бензина марки АИ-92 и три тонны бензина АИ-95 Ультра. Заправиться можно на АЗС "Атан" по ул. Феодосийское шоссе, 14. Заправка доступна исключительно в бак транспортного средства, сообщил глава региона Кирилл Чебышев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260719/gde-v-krymu-v-voskresene-zapravit-benzin-v-kanistry-1157769940.html
крым
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397337_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_2acae6c986260a4b06f06604d091b756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, судак, владимир ким, кирилл чебышев, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, азс
Где можно заправить бензин в Феодосии 19 июля

В Феодосии 19 июля топливо в свободной продаже есть на семи АЗС

11:25 19.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии 19 июля в свободной продаже есть топливо Аи-92 и АИ-95 Ultra на семи заправках. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким.
Бензин АИ-92 есть на заправках "Атан" в Приморском на улице Керченское шоссе, 86/88, в Коктебеле на ул. Ленина, 150, в селе Ближнее, , Симферопольское шоссе, 2Б, а также в Феодосии по адресам:
  • ул. Челнокова, 71 – А-95 Ultra
  • Керченское шоссе, 23 – А-95 Ultra, А-92
  • Керченское шоссе, 27/Д – А-92
  • Керченское шоссе, 18/Б – А-92
Заправить можно не более 20 литров в бак. Заправка в канистры не производится.
В Судаке в воскресенье довезли еще три тонны бензина марки АИ-92 и три тонны бензина АИ-95 Ультра. Заправиться можно на АЗС "Атан" по ул. Феодосийское шоссе, 14. Заправка доступна исключительно в бак транспортного средства, сообщил глава региона Кирилл Чебышев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Канистры на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
09:47
Где в Крыму в воскресенье заправить бензин в канистры
 
КрымФеодосияСудакВладимир КимКирилл ЧебышевБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуНовости КрымаАЗС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
13:32Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
13:21В Севастополе вспыхнул пожар
13:08Крымский мост открыли для проезда транспорта
13:06Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь
12:49Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров
12:36В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию
12:20Движение по Крымскому мосту перекрыто
12:1213-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии
11:56В Севастополе введут ограничения по энергетике для бизнеса
11:40Внедорожник влетел в "Приору" под Ростовом: трое погибли и четверо ранены
11:25Где можно заправить бензин в Феодосии 19 июля
11:18В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
11:06Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянии
10:51Застрял на крутом склоне: в Крыму спасли туриста
10:46Зеленский сделал признание после массированного удара по Киеву
10:32"Страна абрикосов, дюшесов и блох": Маяковский и Крым
10:28Дроны атаковали два танкера на нефтетерминале в Черном море
10:13В Крыму назвали заветную мечту Зеленского
10:00В Севастополе появился бензин в свободной продаже - где купить
Лента новостейМолния