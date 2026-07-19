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Где можно заправить бензин в Феодосии 19 июля
Где можно заправить бензин в Феодосии 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Где можно заправить бензин в Феодосии 19 июля
В Феодосии 19 июля в свободной продаже есть топливо Аи-92 и АИ-95 Ultra на семи заправках. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T11:25
2026-07-19T11:25
2026-07-19T11:25
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дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии 19 июля в свободной продаже есть топливо Аи-92 и АИ-95 Ultra на семи заправках. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким.Бензин АИ-92 есть на заправках "Атан" в Приморском на улице Керченское шоссе, 86/88, в Коктебеле на ул. Ленина, 150, в селе Ближнее, , Симферопольское шоссе, 2Б, а также в Феодосии по адресам:Заправить можно не более 20 литров в бак. Заправка в канистры не производится. В Судаке в воскресенье довезли еще три тонны бензина марки АИ-92 и три тонны бензина АИ-95 Ультра. Заправиться можно на АЗС "Атан" по ул. Феодосийское шоссе, 14. Заправка доступна исключительно в бак транспортного средства, сообщил глава региона Кирилл Чебышев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где можно заправить бензин в Феодосии 19 июля
В Феодосии 19 июля топливо в свободной продаже есть на семи АЗС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии 19 июля в свободной продаже есть топливо Аи-92 и АИ-95 Ultra на семи заправках. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ким.
Бензин АИ-92 есть на заправках "Атан" в Приморском на улице Керченское шоссе, 86/88, в Коктебеле на ул. Ленина, 150, в селе Ближнее, , Симферопольское шоссе, 2Б, а также в Феодосии по адресам:
—ул. Челнокова, 71 – А-95 Ultra
—Керченское шоссе, 23 – А-95 Ultra, А-92
—Керченское шоссе, 27/Д – А-92
—Керченское шоссе, 18/Б – А-92
Заправить можно не более 20 литров в бак. Заправка в канистры не производится.
В Судаке в воскресенье довезли еще три тонны бензина марки АИ-92 и три тонны бензина АИ-95 Ультра. Заправиться можно на АЗС "Атан" по ул. Феодосийское шоссе, 14. Заправка доступна исключительно в бак транспортного средства, сообщил глава региона Кирилл Чебышев.
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