https://crimea.ria.ru/20260719/edinyy-arkhitekturnyy-stil-kryma-opredelit-nevozmozhno--mnenie-1157427645.html

Единый архитектурный стиль Крыма определить невозможно – мнение

Единый архитектурный стиль Крыма определить невозможно – мнение - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Единый архитектурный стиль Крыма определить невозможно – мнение

Единый архитектурный стиль Крыма определить невозможно, поскольку каждый город полуострова имеет самобытную архитектуру. Но есть некоторые правила, которым... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T19:36

2026-07-19T19:36

2026-07-19T19:36

крым

архитектура

мнения

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Единый архитектурный стиль Крыма определить невозможно, поскольку каждый город полуострова имеет самобытную архитектуру. Но есть некоторые правила, которым необходимо следовать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал архитектор, председатель Союза архитекторов Республики Крым Кирилл Бабеев.Об архитектурной идентичности"Мне кажется, это ошибочно – было такое явление несколько лет назад, когда многие заявляли о едином архитектурном стиле. На мой взгляд, каждый город Крыма индивидуален. Судак не похож на Алушту, Алушта не похожа на Евпаторию, Ялта не похожа на Феодосию. И у них определенные свои подходы должны быть", – сказал спикер.По его мнению, Крым можно разделить территориально, географически: есть восточный, южный, западный и центральный Крым, – и только благодаря этим укрупненным зонам реально выявлять некоторую архитектурную идентичность. "Но говорить о едином крымском стиле, мне кажется, не совсем правильно", – считает эксперт.По словам Бабеева, это можно сказать как о попытках унифицировать подход к реконструкции архитектуры, так и внедрению в нее новых объектов.Новые детсады и дома: какие объекты введут в Крыму в этом годуДва подхода в КрымуВ современной архитектуре существует два кардинально разных подхода к формированию исторической среды и ее реконструкции, отмечает Бабеев, и первый в соответствии с Афинской хартией утверждает как единственно верную работу на контрасте.В то же время в соответствии с восточным подходом, многочисленные примеры применения которого есть во многих местах в мире, имитация архитектуры важна и нужна. "То есть, если какая-то старая улица или там старый район, его могут полностью снести и сделать точно такие же здания новыми современными материалами", – отметил Бабеев.Любой архитектор вправе работать как в той, так и в другой парадигме, какая ему больше по душе. Но этом в Крыму в части применения того или иного опыта нужно подходить очень дифферентно к этому вопросу, считает архитектор.Например, попытка имитировать старую среду с внедрением элементов прошлого в Алупке получилась весьма неплохо с точки зрения туристической привлекательности, считает Бабеев, хотя с точки зрения развития архитектуры как науки это и не совсем лучший пример.То же самое можно сказать о средовых объектах в Евпатории, где центральная часть города была восстановлена тоже с помощью имитации, добавил он.В обоих этих городах такой подход был оправдан, чего нельзя будет сказать, например, о центре Симферополя, считает эксперт.В этом случае, по мнению архитектора, основополагающую роль играет соблюдение масштаба, то есть "чтобы в этой двух- и трехэтажной застройке не появлялись восьми- и девятиэтажные объекты, которые деформируют эту среду". "Здесь нужно работать с масштабом, членением фасадов, и, на мой взгляд, вполне возможно появление каких-то современных объектов, но с учетом исторических параллелей", – добавил Бабеев.В духе современностиСам Бабеев не считает правильным проектировать новую архитектуру в стиле прошлого, поскольку так, по его мнению, нарушается преемственность."Архитектура должна базироваться на развитии технологий. Она всегда была технологична, и изобретения человечества находили в первую очередь отражение в архитектуре. Так появилась стоечно-балочная система, которая потом трансформировалась в арку. Арка потом трансформировалась в какую-то пространственную структуру, которую вот сейчас актуально использовать", – пояснил свою позицию эксперт.По этой же причине Бабеев считает, что пока в Крыму не так много новых объектов, сделанных качественно с точки зрения архитектуры."Но они есть. Тот же Симферопольский аэропорт, новый терминал можно отнести к таким современным прорывным решениям. Объект, который строится сейчас в Севастополе, на мысе Хрустальном, – театр оперы и балета. Это суперсовременное здание, выполненное в стиле деконструктивизма. Жду с нетерпением, когда завершится строительство, чтобы там побывать, посмотреть, ощутить этот масштаб и пластику форм", – поделился спикер.В Севастополе призвали отказаться от скамеек-"диванов" в паркахСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрииДизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменитсяВ Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, архитектура, мнения, севастополь