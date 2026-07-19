Рейтинг@Mail.ru
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260719/dva-bezekipazhnykh-katera-vsu-unichtozheny-v-chernom-more-1157776060.html
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
Армия России уничтожили два безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщают в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T13:44
2026-07-19T13:49
новости сво
черное море
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность
безэкипажные катера
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137723671_109:50:530:287_1920x0_80_0_0_e62ccdd50af5f36f0317d9f82c80f32b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Армия России уничтожили два безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщают в воскресенье в Минобороны России.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, уточняется в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоФлот уничтожил безэкипажный катер в Черном мореПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море – видео
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137723671_144:0:530:289_1920x0_80_0_0_a8586194a9c7a054daec004a441b92a9.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, черное море, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность, безэкипажные катера, атаки всу
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

В Черном море разбиты два безэкипажных катера ВСУ

13:44 19.07.2026 (обновлено: 13:49 19.07.2026)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Армия России уничтожили два безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщают в воскресенье в Минобороны России.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", – сказано в сводке российского оборонного ведомства в воскресенье.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, уточняется в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео
Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море – видео
 
Новости СВОЧерное мореМинистерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)БезопасностьБезэкипажные катераАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 27 июля
16:04Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
16:00В Анкаре подписали документ о стратегическом союзе РФ с тремя странами
15:44Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
15:21В связке были отец и 11-летний мальчик: подробности трагедии на Эльбрусе
15:05Самый известный образ и голос: Ливанову – 91 год
14:41Новости СВО: киевский режим тысячами теряет людей
14:20В Алуште в понедельник ограничат движение от трассы к Изобильному
14:09Атака ВСУ на Льгов – число пострадавших растет
14:08Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после приостановки движения
13:54В Ялте слышна стрельба – что происходит
13:44Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
13:32Вольное в Днепропетровской области перешло под контроль России
13:21В Севастополе вспыхнул пожар
13:08Крымский мост открыли для проезда транспорта
13:06Ожидание с комфортом: в Керчи благоустроили привокзальную площадь
12:49Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров
12:36В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию
12:20Движение по Крымскому мосту перекрыто
12:1213-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии
Лента новостейМолния