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Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
Армия России уничтожили два безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщают в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T13:44
2026-07-19T13:44
2026-07-19T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Армия России уничтожили два безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщают в воскресенье в Минобороны России.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, уточняется в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоФлот уничтожил безэкипажный катер в Черном мореПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море – видео
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, черное море, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность, безэкипажные катера, атаки всу
Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
В Черном море разбиты два безэкипажных катера ВСУ
13:44 19.07.2026 (обновлено: 13:49 19.07.2026)