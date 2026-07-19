https://crimea.ria.ru/20260719/dva-bezekipazhnykh-katera-vsu-unichtozheny-v-chernom-more-1157776060.html

Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

Армия России уничтожили два безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщают в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T13:44

2026-07-19T13:44

2026-07-19T13:49

новости сво

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министерство обороны рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Армия России уничтожили два безэкипажных катера в акватории Черного моря, сообщают в воскресенье в Минобороны России.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, уточняется в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видеоФлот уничтожил безэкипажный катер в Черном мореПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море – видео

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность, безэкипажные катера, атаки всу