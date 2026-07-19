https://crimea.ria.ru/20260719/dva-alpinista-sorvalis-pri-podeme-na-elbrus-s-vysoty-4-kilometrov-1157773526.html

Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров

Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров

Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Об этом сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T12:49

2026-07-19T12:49

2026-07-19T12:49

эльбрус

происшествия

горы

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Об этом сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.К месту происшествия выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.Следователи проводят проверку по факту случившегося, сообщили в региональном СУ СК РФ."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту гибели альпиниста во время восхождения на восточную вершину горы Эльбрус", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на ЭльбрусеВ Крыму на канатной дороге застряли детиКрымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном

эльбрус

горы

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльбрус, происшествия, горы, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости