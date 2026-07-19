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Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров
Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров
Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Об этом сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T12:49
2026-07-19T12:49
эльбрус
происшествия
горы
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Об этом сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.К месту происшествия выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.Следователи проводят проверку по факту случившегося, сообщили в региональном СУ СК РФ."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту гибели альпиниста во время восхождения на восточную вершину горы Эльбрус", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличилось количество погибших при обрыве канатной дороги на ЭльбрусеВ Крыму на канатной дороге застряли детиКрымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
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эльбрус, происшествия, горы, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Два альпиниста сорвались при подъеме на Эльбрус с высоты 4 километров

Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус - один из них погиб

12:49 19.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Алексей Бойцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, один из них погиб. Об этом сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
"По предварительным данным, на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы", – цитирует сообщение РИА Новости.
К месту происшествия выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Следователи проводят проверку по факту случившегося, сообщили в региональном СУ СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту гибели альпиниста во время восхождения на восточную вершину горы Эльбрус", - говорится в сообщении.
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