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Дроны атаковали два танкера на нефтетерминале в Черном море - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Дроны атаковали два танкера на нефтетерминале в Черном море
Дроны атаковали два танкера на нефтетерминале в Черном море - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Дроны атаковали два танкера на нефтетерминале в Черном море
Два танкера поверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба КТК. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T10:28
2026-07-19T10:41
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Два танкера поверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба КТК.На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находятся международные экипажи, уточнили в компании."Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений", – говорится в сообщении.Сейчас погрузка нефти остановлена. Разлива нефти в Черном море не допущено, подчеркнули в компании.Ранее Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном мореВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в НовороссийскеВ Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер
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черное море, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, нефть, танкер
Дроны атаковали два танкера на нефтетерминале в Черном море

В Черном море беспилотники атаковали два танкера на топливном терминале КТК

10:28 19.07.2026 (обновлено: 10:41 19.07.2026)
 
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Два танкера поверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба КТК.

"19 июля 2026 года в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера ASIA, нефть компании "Тенгизшевройл" ("Шеврон") и NISSOS IOS, нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз"), подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов", – цитирует сообщение РИА Новости

На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находятся международные экипажи, уточнили в компании.
"Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений", – говорится в сообщении.
Сейчас погрузка нефти остановлена. Разлива нефти в Черном море не допущено, подчеркнули в компании.
Ранее Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
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Черное мореАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНефтьТанкер
 
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