https://crimea.ria.ru/20260719/drony-atakovali-dva-tankera-na-nefteterminale-v-chernom-more-1157770658.html

Дроны атаковали два танкера на нефтетерминале в Черном море

Дроны атаковали два танкера на нефтетерминале в Черном море - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Дроны атаковали два танкера на нефтетерминале в Черном море

Два танкера поверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба КТК. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T10:28

2026-07-19T10:28

2026-07-19T10:41

черное море

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Два танкера поверглись атаке БПЛА на нефтетерминале "Каспийского трубопроводного консорциума" в Черном море. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба КТК.На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находятся международные экипажи, уточнили в компании."Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений", – говорится в сообщении.Сейчас погрузка нефти остановлена. Разлива нефти в Черном море не допущено, подчеркнули в компании.Ранее Морская коллегия РФ выработала дополнительные меры по борьбе с террористическими угрозами судам, следующим из российских портов.Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном мореВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в НовороссийскеВ Черном море атакован следовавший в Новороссийск греческий танкер

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, нефть, танкер