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Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна
Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна
В летнее время некоторые владельцы собак и кошек практикуют стрижку питомца "в ноль" в надежде облегчить его состояние в жару. Однако это не только неправильно, РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T20:51
2026-07-19T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В летнее время некоторые владельцы собак и кошек практикуют стрижку питомца "в ноль" в надежде облегчить его состояние в жару. Однако это не только неправильно, но иногда и чревато серьезными последствиями для здоровья животного, рассказала РИА Новости Крым ветеринарный врач-терапевт Виктория Резникова.По ее словам, шерсть у животных работает как термос, а не как шуба на зиму, которую нужно убрать.Некоторым породам собак и кошек в принципе запрещено коротко стричь или сбривать шерсть, предупредила Виктория Резникова.В то же время определенные породы нуждаются в регулярной стрижке и уходе за шерстью, но делать это должен специалист-грумер, который знает, как это делать правильно и с какого возраста можно стричь животных разных пород, добавила она.Бывают ситуации, когда стрижка животному необходима, отметила спикер."Когда на теле есть колтуны, кожа от этого стягивается, доставляет боль, дискомфорт, под кожей может скапливаться грязь, пыль, которая не выходит наружу и не чистится, не освобождается, кожа под колтунами нормально не вентилируется, может преть, мокнет, вызывает дерматологические проблемы. В этих случаях, как ветеринарные врачи, мы советуем кошку или собаку стричь, но именно отстригать там, где прикреплен колтун. Полностью животное нет необходимости стричь, если только оно все полностью не в колтунах, тогда выбора немного", - говорит она.Вместо стрижки в жару ветеринарный врач-терапевт посоветовала делать животным "экспресс-линьку" или регулярно вычесывать их.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удараСрочно в тень: признаки перегрева у питомца и первая помощьДети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности
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совет эксперта, животные, собаки, общество, погода
Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна

Стрижка собак и кошек летом не спасает от перегрева и может вызвать болезни – ветеринар

20:51 19.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevЮжнорусская овчарка Динара
Южнорусская овчарка Динара - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В летнее время некоторые владельцы собак и кошек практикуют стрижку питомца "в ноль" в надежде облегчить его состояние в жару. Однако это не только неправильно, но иногда и чревато серьезными последствиями для здоровья животного, рассказала РИА Новости Крым ветеринарный врач-терапевт Виктория Резникова.
"В большинстве случаев, это – миф, что, если мы сострижем шерсть, животным будет легче. Такие стрижки, например, под ноль или очень короткие стрижки, для собак и для кошек в жару не просто не помогают, а чаще даже вредят животному", - сказала она.
По ее словам, шерсть у животных работает как термос, а не как шуба на зиму, которую нужно убрать.
"Шерсть создает воздушную прослойку, которая защищает организм, как и от холода, так и от перегревов. Лучше так не делать – нарушается терморегуляция. У кошек и у собак, практически нет потовых желез на теле, как у людей, поэтому шерсть – их естественный барьер от прямых солнечных лучей. Если ее сбрить, горячий воздух и солнце начнут воздействовать прямо на кожу и из-за этого животное будет даже сильнее перегреваться, чем если бы на нем была шерсть. Возникают серьезные риски солнечных ожогов, и даже тепловых ударов", - пояснила специалист.
Некоторым породам собак и кошек в принципе запрещено коротко стричь или сбривать шерсть, предупредила Виктория Резникова.
"Для некоторых пород собак, особенно шпицы, хаски, чау-чау, породы, которые предназначены для суровых зим, а также для маленьких щенков и котят, стрижка может испортить шерсть на всю жизнь. Для котиков персидских пород стрижка может вызвать залысины и алопеции, шерсть будет плохо расти, волоски будут меняться, шерсть будет не такая блестящая", - предупредила эксперт.
В то же время определенные породы нуждаются в регулярной стрижке и уходе за шерстью, но делать это должен специалист-грумер, который знает, как это делать правильно и с какого возраста можно стричь животных разных пород, добавила она.
Бывают ситуации, когда стрижка животному необходима, отметила спикер.
"Когда на теле есть колтуны, кожа от этого стягивается, доставляет боль, дискомфорт, под кожей может скапливаться грязь, пыль, которая не выходит наружу и не чистится, не освобождается, кожа под колтунами нормально не вентилируется, может преть, мокнет, вызывает дерматологические проблемы. В этих случаях, как ветеринарные врачи, мы советуем кошку или собаку стричь, но именно отстригать там, где прикреплен колтун. Полностью животное нет необходимости стричь, если только оно все полностью не в колтунах, тогда выбора немного", - говорит она.
Вместо стрижки в жару ветеринарный врач-терапевт посоветовала делать животным "экспресс-линьку" или регулярно вычесывать их.
"Удаляя мертвый подшерсток, мы помогаем воздуху циркулировать в шерсти, и животное отлично переносит лето с шерстью, и не нужно будет ее подстригать "под ноль". Ну и, конечно, профилактика, это – свежий воздух, больше гулять, носить с собой водичку", - подытожила она.
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