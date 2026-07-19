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Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна

Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Без шерсти хуже: стрижка не спасет питомца от жары и может быть опасна

В летнее время некоторые владельцы собак и кошек практикуют стрижку питомца "в ноль" в надежде облегчить его состояние в жару. Однако это не только неправильно, РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T20:51

2026-07-19T20:51

2026-07-19T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В летнее время некоторые владельцы собак и кошек практикуют стрижку питомца "в ноль" в надежде облегчить его состояние в жару. Однако это не только неправильно, но иногда и чревато серьезными последствиями для здоровья животного, рассказала РИА Новости Крым ветеринарный врач-терапевт Виктория Резникова.По ее словам, шерсть у животных работает как термос, а не как шуба на зиму, которую нужно убрать.Некоторым породам собак и кошек в принципе запрещено коротко стричь или сбривать шерсть, предупредила Виктория Резникова.В то же время определенные породы нуждаются в регулярной стрижке и уходе за шерстью, но делать это должен специалист-грумер, который знает, как это делать правильно и с какого возраста можно стричь животных разных пород, добавила она.Бывают ситуации, когда стрижка животному необходима, отметила спикер."Когда на теле есть колтуны, кожа от этого стягивается, доставляет боль, дискомфорт, под кожей может скапливаться грязь, пыль, которая не выходит наружу и не чистится, не освобождается, кожа под колтунами нормально не вентилируется, может преть, мокнет, вызывает дерматологические проблемы. В этих случаях, как ветеринарные врачи, мы советуем кошку или собаку стричь, но именно отстригать там, где прикреплен колтун. Полностью животное нет необходимости стричь, если только оно все полностью не в колтунах, тогда выбора немного", - говорит она.Вместо стрижки в жару ветеринарный врач-терапевт посоветовала делать животным "экспресс-линьку" или регулярно вычесывать их.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удараСрочно в тень: признаки перегрева у питомца и первая помощьДети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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