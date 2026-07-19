https://crimea.ria.ru/20260719/ataki-vsu-na-sklady-wildberries--15-chelovek-nakhodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1157771468.html

Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянии

Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянии

40 пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали остаются в больницах, еще 22 человека госпитализированы после атаки на склад в... РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T11:06

2026-07-19T11:06

2026-07-19T11:06

минздрав рф

происшествия

атаки всу

здравоохранение в россии

подмосковье

тамбовская область

новости

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0a/1118926530_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_61502c93c224655b1469aadb87c7ee6c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. 40 пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали остаются в больницах, еще 22 человека госпитализированы после атаки на склад в Котовске. О состоянии людей рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали в ночь на субботу. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Семеро раненных находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторно помощь получают 29 человек.Кроме того, 22 пострадавших госпитализированы при ударе противника по складу Wildberries в Котовске, восемь из них в тяжелом состоянии. Десять – доставлены на лечение в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской областиВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое

подмосковье

тамбовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав рф, происшествия, атаки всу, здравоохранение в россии, подмосковье, тамбовская область, новости, общество