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Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 19.07.2026
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Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянии
Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянии
40 пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали остаются в больницах, еще 22 человека госпитализированы после атаки на склад в... РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T11:06
2026-07-19T11:06
минздрав рф
происшествия
атаки всу
здравоохранение в россии
подмосковье
тамбовская область
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. 40 пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали остаются в больницах, еще 22 человека госпитализированы после атаки на склад в Котовске. О состоянии людей рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали в ночь на субботу. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.Семеро раненных находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторно помощь получают 29 человек.Кроме того, 22 пострадавших госпитализированы при ударе противника по складу Wildberries в Котовске, восемь из них в тяжелом состоянии. Десять – доставлены на лечение в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской областиВСУ атаковали многоэтажки и рейсовый автобус в Курской области - ранены трое
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РИА Новости Крым
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96
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минздрав рф, происшествия, атаки всу, здравоохранение в россии, подмосковье, тамбовская область, новости, общество
Атаки ВСУ на склады Wildberries – 15 человек находятся в тяжелом состоянии

Более 60 человек остаются в больницах после атаки ВСУ на склады Wildberries – Минздрав

11:06 19.07.2026
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационной палате
Медицинский работник в реанимационной палате - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. 40 пострадавших при вчерашней атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали остаются в больницах, еще 22 человека госпитализированы после атаки на склад в Котовске. О состоянии людей рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали в ночь на субботу. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек, сообщал губернатор Андрей Воробьев.
"На лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава находятся 40 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье", —цитирует Кузнецова РИА Новости.
Семеро раненных находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторно помощь получают 29 человек.
Кроме того, 22 пострадавших госпитализированы при ударе противника по складу Wildberries в Котовске, восемь из них в тяжелом состоянии. Десять – доставлены на лечение в Москву.
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Минздрав РФПроисшествияАтаки ВСУЗдравоохранение в РоссииПодмосковьеТамбовская областьНовостиОбщество
 
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