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Атака ВСУ на Льгов – число пострадавших растет
Атака ВСУ на Льгов – число пострадавших растет - РИА Новости Крым, 19.07.2026
Атака ВСУ на Льгов – число пострадавших растет
Еще двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Льгов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T14:09
2026-07-19T14:09
2026-07-19T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Еще двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Льгов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.Утром в воскресенье он сообщил об ударах по жилым домам, остановке и рейсовому автобусу в Курске и Льгове. Тогда с ранениями в больницы были доставлены трое мирных жителей."По уточненной информации, у 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги. У 47-летнего мужчины — осколочное ранение спины и левой голени. Их также доставили в Курск. Врачи оказывают всю необходимую помощь всем нашим раненым", - написал он в МАКС.Всего из-за удара боевиков ранены 10 мирных жителей в Курске, Льгове и на трассе в Рыльском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, атаки всу, обстрелы курской области, александр хинштейн, происшествия, новости, льгов
Атака ВСУ на Льгов – число пострадавших растет
В Льгове при атаке ВСУ ранены еще два мирных жителя - Хинштейн
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Еще двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Льгов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Утром в воскресенье он сообщил об ударах по жилым домам, остановке и рейсовому автобусу в Курске и Льгове. Тогда с ранениями в больницы были доставлены трое мирных жителей.
"По уточненной информации, у 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги. У 47-летнего мужчины — осколочное ранение спины и левой голени. Их также доставили в Курск. Врачи оказывают всю необходимую помощь всем нашим раненым", - написал он в МАКС.
Всего из-за удара боевиков ранены 10 мирных жителей в Курске, Льгове и на трассе в Рыльском районе.
"Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое. Делают максимум, чтобы все как можно скорее пришли в норму", - добавил Хинштейн.
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