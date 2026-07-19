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Атака ВСУ на Льгов – число пострадавших растет

Атака ВСУ на Льгов – число пострадавших растет - РИА Новости Крым, 19.07.2026

Атака ВСУ на Льгов – число пострадавших растет

Еще двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Льгов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T14:09

2026-07-19T14:09

2026-07-19T14:09

курская область

атаки всу

обстрелы курской области

александр хинштейн

происшествия

новости

льгов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Еще двое мужчин ранены при атаке ВСУ на Льгов. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.Утром в воскресенье он сообщил об ударах по жилым домам, остановке и рейсовому автобусу в Курске и Льгове. Тогда с ранениями в больницы были доставлены трое мирных жителей."По уточненной информации, у 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги. У 47-летнего мужчины — осколочное ранение спины и левой голени. Их также доставили в Курск. Врачи оказывают всю необходимую помощь всем нашим раненым", - написал он в МАКС.Всего из-за удара боевиков ранены 10 мирных жителей в Курске, Льгове и на трассе в Рыльском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

льгов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, атаки всу, обстрелы курской области, александр хинштейн, происшествия, новости, льгов