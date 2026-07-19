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13-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии

13-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии - РИА Новости Крым, 19.07.2026

13-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии

В Феодосии 13-летняя девочка села за руль питбайка, не справилась с управлением и въехала в забор. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 19.07.2026

2026-07-19T12:12

2026-07-19T12:12

2026-07-19T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии 13-летняя девочка села за руль питбайка, не справилась с управлением и въехала в забор. Об этом сообщили в МВД Крыма.Инцидент произошел накануне вечером в селе Береговое."Несовершеннолетняя 2013 года рождения управляя питбайком "BSE 150" (спортинвентарь) двигаясь со стороны ул. Керченская в сторону ул. Набережная, не справилась с управлением, в результате чего врезалась в забор, после чего допустила опрокидывание транспортного средства", - уточнили подробности правоохранители.Ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств ДТП."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия", - уточнили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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