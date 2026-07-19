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13-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии
13-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии - РИА Новости Крым, 19.07.2026
13-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии
В Феодосии 13-летняя девочка села за руль питбайка, не справилась с управлением и въехала в забор. Об этом сообщили в МВД Крыма. РИА Новости Крым, 19.07.2026
2026-07-19T12:12
2026-07-19T12:12
2026-07-19T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии 13-летняя девочка села за руль питбайка, не справилась с управлением и въехала в забор. Об этом сообщили в МВД Крыма.Инцидент произошел накануне вечером в селе Береговое."Несовершеннолетняя 2013 года рождения управляя питбайком "BSE 150" (спортинвентарь) двигаясь со стороны ул. Керченская в сторону ул. Набережная, не справилась с управлением, в результате чего врезалась в забор, после чего допустила опрокидывание транспортного средства", - уточнили подробности правоохранители.Ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств ДТП."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия", - уточнили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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13-летняя девочка въехала в забор и перевернулась на питбайке в Феодосии
В Феодосии 13-летняя девочка за рулем питбайка въехала в забор и перевернулась
12:12 19.07.2026 (обновлено: 12:17 19.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии 13-летняя девочка села за руль питбайка, не справилась с управлением и въехала в забор. Об этом сообщили в МВД Крыма.
Инцидент произошел накануне вечером в селе Береговое.
"Несовершеннолетняя 2013 года рождения управляя питбайком "BSE 150" (спортинвентарь) двигаясь со стороны ул. Керченская в сторону ул. Набережная, не справилась с управлением, в результате чего врезалась в забор, после чего допустила опрокидывание транспортного средства", - уточнили подробности правоохранители.
Ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия", - уточнили в надзорном ведомстве.
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