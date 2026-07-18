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Зеленский хочет отправить в отставку Сырского – СМИ
Зеленский хочет отправить в отставку Сырского – СМИ - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Зеленский хочет отправить в отставку Сырского – СМИ
Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ на фоне протестов против отставки... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T15:33
2026-07-18T15:33
2026-07-18T15:33
владимир зеленский
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском руководстве.В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и ряде других городов начались акции протеста после того, как Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Митингующие требуют вернуть Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ. Зеленский также открыто признавал наличие конфликта между Федоровым и Сырским.По словам высокопоставленного представителя Киева, Зеленский на выходных собирает военное руководство страны, чтобы выслушать оценки ситуации на поле боя и провести собеседования с потенциальными кандидатами на пост главкома. Одно из требований Зеленского к возможному преемнику Сырского – обеспечить плавный переход власти и стабильность на всем протяжении фронта, пишет газета.Украинские СМИ сообщают, что сторонники Федорова в военных кругах получают выговоры от Сырского за публичную поддержку отставленного министра.На отставке Сырского настаивает ряд депутатов Верховной рады. В частности, нардеп Ярослав Железняк заявил, что нынешняя модель военного управления, которую применяет главком, "не соответствует характеру войны 2026 года". Он также отметил, что решения о базовом обеспечении бригад военной техникой согласовывались месяцами, при этом обеспечение получали только лояльные руководству ВСУ командиры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский решил избавиться от УмероваПочему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииЗеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, александр сырский, новости, украина, всу (вооруженные силы украины)
Зеленский хочет отправить в отставку Сырского – СМИ
Зеленский может уволить главкома ВСУ Сырского на фоне массовых протестов – FT
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском руководстве.
В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и ряде других городов начались акции протеста после того, как Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Митингующие требуют вернуть Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ. Зеленский также открыто признавал наличие конфликта между Федоровым и Сырским.
"Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего (ВСУ Сырского – ред.) на фоне нарастающих протестов", – цитирует РИА Новости публикацию FT.
По словам высокопоставленного представителя Киева, Зеленский на выходных собирает военное руководство страны, чтобы выслушать оценки ситуации на поле боя и провести собеседования с потенциальными кандидатами на пост главкома. Одно из требований Зеленского к возможному преемнику Сырского – обеспечить плавный переход власти и стабильность на всем протяжении фронта, пишет газета.
Украинские СМИ сообщают, что сторонники Федорова в военных кругах получают выговоры от Сырского за публичную поддержку отставленного министра.
На отставке Сырского настаивает ряд депутатов Верховной рады. В частности, нардеп Ярослав Железняк заявил, что нынешняя модель военного управления, которую применяет главком, "не соответствует характеру войны 2026 года". Он также отметил, что решения о базовом обеспечении бригад военной техникой согласовывались месяцами, при этом обеспечение получали только лояльные руководству ВСУ командиры.
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