https://crimea.ria.ru/20260718/zelenskiy-khochet-otpravit-v-otstavku-syrskogo--smi-1157760129.html

Зеленский хочет отправить в отставку Сырского – СМИ

Зеленский хочет отправить в отставку Сырского – СМИ - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Зеленский хочет отправить в отставку Сырского – СМИ

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ на фоне протестов против отставки... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T15:33

2026-07-18T15:33

2026-07-18T15:33

владимир зеленский

александр сырский

новости

украина

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157760334_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7cebceb2917d93252059ccce3f802f90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском руководстве.В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и ряде других городов начались акции протеста после того, как Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Митингующие требуют вернуть Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ. Зеленский также открыто признавал наличие конфликта между Федоровым и Сырским.По словам высокопоставленного представителя Киева, Зеленский на выходных собирает военное руководство страны, чтобы выслушать оценки ситуации на поле боя и провести собеседования с потенциальными кандидатами на пост главкома. Одно из требований Зеленского к возможному преемнику Сырского – обеспечить плавный переход власти и стабильность на всем протяжении фронта, пишет газета.Украинские СМИ сообщают, что сторонники Федорова в военных кругах получают выговоры от Сырского за публичную поддержку отставленного министра.На отставке Сырского настаивает ряд депутатов Верховной рады. В частности, нардеп Ярослав Железняк заявил, что нынешняя модель военного управления, которую применяет главком, "не соответствует характеру войны 2026 года". Он также отметил, что решения о базовом обеспечении бригад военной техникой согласовывались месяцами, при этом обеспечение получали только лояльные руководству ВСУ командиры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский решил избавиться от УмероваПочему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииЗеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, александр сырский, новости, украина, всу (вооруженные силы украины)