https://crimea.ria.ru/20260718/vtb-odobril-krymchanam-bolee-2-tysyach-zayavok-na-kreditnye-kanikuly-1157747653.html

ВТБ одобрил крымчанам более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы

ВТБ одобрил крымчанам более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы - РИА Новости Крым, 18.07.2026

ВТБ одобрил крымчанам более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы

Банк ВТБ одобрил более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы от жителей Республики Крым и Севастополя за две недели действия программы поддержки заемщиков,... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T12:00

2026-07-18T12:00

2026-07-18T12:00

крым

банк

втб

кредитные каникулы

деньги

финансы

кредит

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153177228_0:0:3420:1923_1920x0_80_0_0_4e898319b1c58bef4184651cc2c90105.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Банк ВТБ одобрил более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы от жителей Республики Крым и Севастополя за две недели действия программы поддержки заемщиков, сообщил в эфире программы "Интервью 24" управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Помимо каникул в рамках федерального закона №353-ФЗ, банк запустил собственную программу поддержки. Клиенты, столкнувшиеся с ухудшением финансового положения, могут запросить отсрочку от платежей на срок до шести месяцев. Оформить заявку можно дистанционно — через чат в ВТБ Онлайн или колл-центр — либо лично в отделении.Аналогичная поддержка доступна и бизнесу. Банк также продолжает сопровождать ранее запущенные инвестпроекты в регионе, в том числе в жилищном строительстве. ВТБ поддерживает как частных клиентов, так и предпринимателей без каких-либо ограничений, подчеркнул Билецкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, банк, втб, кредитные каникулы, деньги, финансы, кредит