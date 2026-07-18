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ВТБ одобрил крымчанам более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы
ВТБ одобрил крымчанам более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы - РИА Новости Крым, 18.07.2026
ВТБ одобрил крымчанам более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы
Банк ВТБ одобрил более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы от жителей Республики Крым и Севастополя за две недели действия программы поддержки заемщиков,... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T12:00
2026-07-18T12:00
2026-07-18T12:00
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кредитные каникулы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Банк ВТБ одобрил более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы от жителей Республики Крым и Севастополя за две недели действия программы поддержки заемщиков, сообщил в эфире программы "Интервью 24" управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.Помимо каникул в рамках федерального закона №353-ФЗ, банк запустил собственную программу поддержки. Клиенты, столкнувшиеся с ухудшением финансового положения, могут запросить отсрочку от платежей на срок до шести месяцев. Оформить заявку можно дистанционно — через чат в ВТБ Онлайн или колл-центр — либо лично в отделении.Аналогичная поддержка доступна и бизнесу. Банк также продолжает сопровождать ранее запущенные инвестпроекты в регионе, в том числе в жилищном строительстве. ВТБ поддерживает как частных клиентов, так и предпринимателей без каких-либо ограничений, подчеркнул Билецкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, банк, втб, кредитные каникулы, деньги, финансы, кредит
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Банк ВТБ одобрил более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы от жителей Республики Крым и Севастополя за две недели действия программы поддержки заемщиков, сообщил в эфире программы "Интервью 24" управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Помимо каникул в рамках федерального закона №353-ФЗ, банк запустил собственную программу поддержки. Клиенты, столкнувшиеся с ухудшением финансового положения, могут запросить отсрочку от платежей на срок до шести месяцев. Оформить заявку можно дистанционно — через чат в ВТБ Онлайн или колл-центр — либо лично в отделении.
Как отметил Билецкий, наибольшая доля обращений — около 40% — приходится на ипотечные кредиты. Остальные заявки касаются кредитных карт, авто- и потребительских кредитов. Также в банк поступило около 50 заявок на реструктуризацию займов — все они уже обработаны.
Аналогичная поддержка доступна и бизнесу. Банк также продолжает сопровождать ранее запущенные инвестпроекты в регионе, в том числе в жилищном строительстве. ВТБ поддерживает как частных клиентов, так и предпринимателей без каких-либо ограничений, подчеркнул Билецкий.
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