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ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма
ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма - РИА Новости Крым, 18.07.2026
ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма
Киевские боевики в ночь на субботу, 18 июля, атаковали энергетическое объекты на востоке Крыма. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T08:31
2026-07-18T08:31
2026-07-18T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Киевские боевики в ночь на субботу, 18 июля, атаковали энергетическое объекты на востоке Крыма. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова. В Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.Также по команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе, сообщает "Севастопольэнерго".Ранее сообщалось, что в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма
ВСУ атаковали энергообъекты Восточного Крыма в ночь на 18 июля
08:31 18.07.2026 (обновлено: 09:19 18.07.2026)