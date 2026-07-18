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ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма
ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма - РИА Новости Крым, 18.07.2026
ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма
Киевские боевики в ночь на субботу, 18 июля, атаковали энергетическое объекты на востоке Крыма. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Киевские боевики в ночь на субботу, 18 июля, атаковали энергетическое объекты на востоке Крыма. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова. В Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.Также по команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе, сообщает "Севастопольэнерго".Ранее сообщалось, что в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, лэп, крым, гуп рк "крымэнерго"
ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма

ВСУ атаковали энергообъекты Восточного Крыма в ночь на 18 июля

08:31 18.07.2026 (обновлено: 09:19 18.07.2026)
 
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Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Киевские боевики в ночь на субботу, 18 июля, атаковали энергетическое объекты на востоке Крыма. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".

"Сегодня ночью подверглись вражеской атаке энергообъекты Восточного Крыма. Подача электроэнергии в наиболее пострадавшие населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети", – сказано в сообщении "Крымэнерго" в МАКС.

Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова. В Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
Также по команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе, сообщает "Севастопольэнерго".
Ранее сообщалось, что в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены.
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