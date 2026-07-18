https://crimea.ria.ru/20260718/vsu-udarili-po-kurskoy-oblasti--desyatki-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-1157756232.html

ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без света

ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 18.07.2026

ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без света

Более 46 тысяч человек в пяти районах Курской области остались без электричества из-за удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T12:07

2026-07-18T12:07

2026-07-18T12:07

курская область

новости

происшествия

электричество

электроэнергия

электросети

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Более 46 тысяч человек в пяти районах Курской области остались без электричества из-за удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.В результате удара нарушено электроснабжение. В зону отключения попали Хомутовский, Конышевский, Льговский, Курчатовский и Рыльский районы – это более 46 тысяч потребителей.Энергетики приступят к восстановлению поврежденного объекта как только позволит оперативная обстановка и возобновят подачу электроэнергии в максимально короткие сроки, заверил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, происшествия, электричество, электроэнергия, электросети, атаки всу