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ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без света
ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 18.07.2026
ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без света
Более 46 тысяч человек в пяти районах Курской области остались без электричества из-за удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T12:07
2026-07-18T12:07
2026-07-18T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Более 46 тысяч человек в пяти районах Курской области остались без электричества из-за удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.В результате удара нарушено электроснабжение. В зону отключения попали Хомутовский, Конышевский, Льговский, Курчатовский и Рыльский районы – это более 46 тысяч потребителей.Энергетики приступят к восстановлению поврежденного объекта как только позволит оперативная обстановка и возобновят подачу электроэнергии в максимально короткие сроки, заверил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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курская область, новости, происшествия, электричество, электроэнергия, электросети, атаки всу
ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без света
Десятки тысяч человек остались без света после удара ВСУ по Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Более 46 тысяч человек в пяти районах Курской области остались без электричества из-за удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Атаки врага по нашей энергетике не прекращаются. По предварительной информации, сегодня утром противник с помощью БПЛА атаковал объект энергетики в Курчатовском районе", – проинформировал глава региона.
В результате удара нарушено электроснабжение. В зону отключения попали Хомутовский, Конышевский, Льговский, Курчатовский и Рыльский районы – это более 46 тысяч потребителей.
Энергетики приступят к восстановлению поврежденного объекта как только позволит оперативная обстановка и возобновят подачу электроэнергии в максимально короткие сроки, заверил губернатор.
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