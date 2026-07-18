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ВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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ВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены
ВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены - РИА Новости Крым, 18.07.2026
ВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены
Одна мирная жительница погибла и еще восемь человек пострадали из-за террористических ударов ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T12:52
2026-07-18T12:52
херсонская область
новости
владимир сальдо
голая пристань
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
каховка
алешки
скадовск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Одна мирная жительница погибла и еще восемь человек пострадали из-за террористических ударов ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.В селе Великие Копани Алешкинского округа пострадали женщина и двое мужчин. В Виноградово при ударе БПЛА по легковому автомобилю пострадал мужчина 1968 года рождения, его госпитализировали.В Каховке ранен 56-летний мужчина, его доставили в местную больницу.В Алешках тяжело ранен 50-летний мужчина. Также двое мирных жителей пострадали в результате атак на Скадовск и Великую Лепетиху, добавил Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУТрое мирных жителей Херсонской области погибли из-за ударов ВСУМедик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области
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каховка
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херсонская область, новости, владимир сальдо, голая пристань, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, каховка, алешки, скадовск, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены

86-летняя женщина погибла при атаке ВСУ на Херсонскую область

12:52 18.07.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСУдар ВСУ по Херсонской области
Удар ВСУ по Херсонской области
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Одна мирная жительница погибла и еще восемь человек пострадали из-за террористических ударов ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Голой Пристани в результате атаки БПЛА погибла женщина 1940 года рождения", – написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
В селе Великие Копани Алешкинского округа пострадали женщина и двое мужчин. В Виноградово при ударе БПЛА по легковому автомобилю пострадал мужчина 1968 года рождения, его госпитализировали.
В Каховке ранен 56-летний мужчина, его доставили в местную больницу.
В Алешках тяжело ранен 50-летний мужчина. Также двое мирных жителей пострадали в результате атак на Скадовск и Великую Лепетиху, добавил Сальдо.
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Херсонская областьНовостиВладимир СальдоГолая ПристаньБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУКаховкаАлешкиСкадовскВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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