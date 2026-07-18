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ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту
ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту - РИА Новости Крым, 18.07.2026
ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту
ВС РФ продолжают выбивать портовую логистику Украины и наносить удары по портам Одессы и области, сообщают в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T08:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают выбивать портовую логистику Украины и наносить удары по портам Одессы и области, сообщают в Минобороны РФ.В результате ударов:в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ;в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов;в районе о. Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ.Кроме того, в районе н.п. Рыбаковка (14 км зап. Очаков) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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одесса, одесская область, новости сво, министерство обороны рф, потери всу
ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту
Еще два судна попали под удар ВС РФ в Одессе и поражена портовая инфраструктура
08:19 18.07.2026 (обновлено: 08:56 18.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают выбивать портовую логистику Украины и наносить удары по портам Одессы и области, сообщают в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении МО РФ.
в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ;
в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов;
в районе о. Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ.
Кроме того, в районе н.п. Рыбаковка (14 км зап. Очаков) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".
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