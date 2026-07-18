https://crimea.ria.ru/20260718/vs-rf-udarili-esche-po-dvum-sudam-pod-odessoy-i-rezervuaram-s-gsm-v-portu-1157752877.html

ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту

ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту - РИА Новости Крым, 18.07.2026

ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту

ВС РФ продолжают выбивать портовую логистику Украины и наносить удары по портам Одессы и области, сообщают в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T08:19

2026-07-18T08:19

2026-07-18T08:56

одесса

одесская область

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137733214_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_78b4e5ea8bd3db95f77bfce21d9652cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают выбивать портовую логистику Украины и наносить удары по портам Одессы и области, сообщают в Минобороны РФ.В результате ударов:в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ;в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов;в районе о. Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ.Кроме того, в районе н.п. Рыбаковка (14 км зап. Очаков) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

одесская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, одесская область, новости сво, министерство обороны рф, потери всу