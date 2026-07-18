Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260718/vs-rf-udarili-esche-po-dvum-sudam-pod-odessoy-i-rezervuaram-s-gsm-v-portu-1157752877.html
ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту
ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту - РИА Новости Крым, 18.07.2026
ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту
ВС РФ продолжают выбивать портовую логистику Украины и наносить удары по портам Одессы и области, сообщают в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T08:19
2026-07-18T08:56
одесса
одесская область
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137733214_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_78b4e5ea8bd3db95f77bfce21d9652cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают выбивать портовую логистику Украины и наносить удары по портам Одессы и области, сообщают в Минобороны РФ.В результате ударов:в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ;в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов;в районе о. Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ.Кроме того, в районе н.п. Рыбаковка (14 км зап. Очаков) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
одесса
одесская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137733214_397:0:1733:1002_1920x0_80_0_0_6e40ba65968beb726d9217c87516d780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одесса, одесская область, новости сво, министерство обороны рф, потери всу
ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту

Еще два судна попали под удар ВС РФ в Одессе и поражена портовая инфраструктура

08:19 18.07.2026 (обновлено: 08:56 18.07.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер"
Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают выбивать портовую логистику Украины и наносить удары по портам Одессы и области, сообщают в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении МО РФ.

В результате ударов:
в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ;
в порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов;
в районе о. Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ.
Кроме того, в районе н.п. Рыбаковка (14 км зап. Очаков) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОдессаОдесская областьНовости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина
10:45В Севастополе 18 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС
10:31В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины
10:00В Крыму работают более 130 отделений и 1,4 тысячи банкоматов ВТБ
09:34Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
09:23В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
09:22Сильное землетрясение произошло в Турции
08:31ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма
08:19ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту
07:52Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом
07:43Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России
07:36Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области
07:00Крымский мост утром 18 июля: обстановка на транспортном переходе
06:37Во Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажка
06:22Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу
06:10В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человек
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 июля
22:48Гибель людей в Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное
22:22Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой
Лента новостейМолния