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Во Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажка
Во Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажка - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Во Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажка
Во Владимире после атаки украинского беспилотника загорелась жилая многоэтажка, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T06:37
2026-07-18T06:37
2026-07-18T06:37
александр авдеев
владимир
владимирская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Во Владимире после атаки украинского беспилотника загорелась жилая многоэтажка, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.На месте работают оперативные службы. Завершена ликвидация открытого горения.Жильцам предложено эвакуироваться в пункт временного размещения. Потребности в полной эвакуации нет. Пострадавших нет, подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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александр авдеев, владимир, владимирская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Во Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажка
Жилая многоэтажка горит после удара ВСУ во Владимире – людей эвакуировали