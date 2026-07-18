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В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры
В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры
В Севастополе в воскресенье можно будет залить бензин по QR-кодам не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T22:35
2026-07-18T22:42
новости севастополя
севастополь
топливо
транспорт
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье можно будет залить бензин по QR-кодам не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.И уточнил, что рассылка QR-кодов началась в 22:35.Заправить в канистру можно будет только при наличии оригинала СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также можно заправить часть топлива в бак и часть долить в канистру.В субботу, 18 июля, продажа топлива в канистры была запрещена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, топливо, транспорт, михаил развожаев
В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры

В Севастополе топливо 19 июля разрешат наливать в канистры по QR-кодам

22:35 18.07.2026 (обновлено: 22:42 18.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКанистры на автозаправочной станции
Канистры на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье можно будет залить бензин по QR-кодам не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"Временно разрешаем заправку в канистры топливо марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы", – проинформировал Развожаев.
И уточнил, что рассылка QR-кодов началась в 22:35.
Заправить в канистру можно будет только при наличии оригинала СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также можно заправить часть топлива в бак и часть долить в канистру.
В субботу, 18 июля, продажа топлива в канистры была запрещена.
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Новости СевастополяСевастопольТопливоТранспортМихаил Развожаев
 
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21:05Атака ВСУ на Подмосковье: число раненых увеличилось до 61
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