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В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры

В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры - РИА Новости Крым, 18.07.2026

В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры

В Севастополе в воскресенье можно будет залить бензин по QR-кодам не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T22:35

2026-07-18T22:35

2026-07-18T22:42

новости севастополя

севастополь

топливо

транспорт

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье можно будет залить бензин по QR-кодам не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.И уточнил, что рассылка QR-кодов началась в 22:35.Заправить в канистру можно будет только при наличии оригинала СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также можно заправить часть топлива в бак и часть долить в канистру.В субботу, 18 июля, продажа топлива в канистры была запрещена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, топливо, транспорт, михаил развожаев