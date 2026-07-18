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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
В Севастополе в субботу вечером снят режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T22:56
2026-07-18T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вечером снят режим временного ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".На предприятии призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, предупредили энергетики.В ночь на 14 июля ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиИсторик сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой ЛенинградаЗапад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят – "Севастопольэнерго"
22:56 18.07.2026 (обновлено: 22:58 18.07.2026)