https://crimea.ria.ru/20260718/v-sevastopole-deystvuet-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157757430.html
В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе в субботу действует режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T12:31
2026-07-18T12:31
2026-07-18T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу действует режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.Ограничение на подачу электроэнергии ввели в городе в 9 утра – тогда отключили потребителей 1й очереди. С 12 часов без света остались потребители 2й очереди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения
Режим временного ограничения электроснабжения действует в Севастополе 18 июля
12:31 18.07.2026 (обновлено: 12:38 18.07.2026)