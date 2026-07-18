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В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе в субботу действует режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T12:31
2026-07-18T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу действует режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.Ограничение на подачу электроэнергии ввели в городе в 9 утра – тогда отключили потребителей 1й очереди. С 12 часов без света остались потребители 2й очереди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения

Режим временного ограничения электроснабжения действует в Севастополе 18 июля

12:31 18.07.2026 (обновлено: 12:38 18.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу действует режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.
"По команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения", – проинформировали на предприятии.
Ограничение на подачу электроэнергии ввели в городе в 9 утра – тогда отключили потребителей 1й очереди. С 12 часов без света остались потребители 2й очереди.
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Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
08:31
ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма
 
СевастопольНовости СевастополяСевастопольэнергоЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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