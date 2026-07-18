https://crimea.ria.ru/20260718/v-sevastopole-deystvuet-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157757430.html

В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 18.07.2026

В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе в субботу действует режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T12:31

2026-07-18T12:31

2026-07-18T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу действует режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго.Ограничение на подачу электроэнергии ввели в городе в 9 утра – тогда отключили потребителей 1й очереди. С 12 часов без света остались потребители 2й очереди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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