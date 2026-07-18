https://crimea.ria.ru/20260718/v-sevastopole-18-iyulya-ne-budet-svobodnoy-prodazhi-benzina-na-azs-1157754206.html

В Севастополе 18 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС

В Севастополе 18 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС - РИА Новости Крым, 18.07.2026

В Севастополе 18 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС

В Севастополе в субботу, 18 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T10:45

2026-07-18T10:45

2026-07-18T10:45

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

топливо

транспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870701_0:86:1618:996_1920x0_80_0_0_471aaa605bdbf5bd527c546735a57690.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 18 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее губернатор информировал, что Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливоВ Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистрыДля Крыма создают новую систему снабжения топливом

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо, транспорт