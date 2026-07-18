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В Севастополе 18 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС
В Севастополе 18 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Севастополе 18 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС
В Севастополе в субботу, 18 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T10:45
2026-07-18T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу, 18 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее губернатор информировал, что Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливоВ Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистрыДля Крыма создают новую систему снабжения топливом
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В Севастополе 18 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС
Свободной продажи бензина в Севастополе на АЗС "Атан" 18 июля не будет – Развожаев