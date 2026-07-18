Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260718/v-podmoskove-posle-udara-vsu-gorit-neftebaza-i-evakuirovan-roddom-1157752503.html
Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом
Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом
После налета украинских беспилотников в Подмосковье горит нефтебаза в Ногинске, эвакуирован роддом, 24 человека ранены после падения БПЛА на склад Wildberries в РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T07:52
2026-07-18T09:03
андрей воробьев
московская область
новости
нефтебаза
wildberries
родильный дом
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. После налета украинских беспилотников в Подмосковье горит нефтебаза в Ногинске, эвакуирован роддом, 24 человека ранены после падения БПЛА на склад Wildberries в Электростали, двое пострадали в Ногинске, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Всего задействованы 40 бригад скорой и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 24 человекаБеспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и ПетербургуВо Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажкаДесятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области
https://crimea.ria.ru/20260718/sotni-bespilotnikov-atakovali-krym-i-esche-19-regionov-rossii-1157752329.html
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, московская область, новости, нефтебаза, wildberries , родильный дом, беспилотник (бпла, дрон)
Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом

26 человек ранены в Подмосковье после удара ВСУ и горит нефтебаза в Ногинске

07:52 18.07.2026 (обновлено: 09:03 18.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. После налета украинских беспилотников в Подмосковье горит нефтебаза в Ногинске, эвакуирован роддом, 24 человека ранены после падения БПЛА на склад Wildberries в Электростали, двое пострадали в Ногинске, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Наиболее серьезные последствия в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске", – проинформировал глава региона.
На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.
"Есть пострадавшие. По предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии", – также сообщил губернатор.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Всего задействованы 40 бригад скорой и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 24 человека
Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу
Во Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажка
Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области
ПВО
07:43
Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России
Андрей ВоробьевМосковская областьНовостиНефтебазаWildberriesРодильный домБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина
10:45В Севастополе 18 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС
10:31В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины
10:00В Крыму работают более 130 отделений и 1,4 тысячи банкоматов ВТБ
09:34Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
09:23В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
09:22Сильное землетрясение произошло в Турции
08:31ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма
08:19ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в порту
07:52Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом
07:43Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России
07:36Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области
07:00Крымский мост утром 18 июля: обстановка на транспортном переходе
06:37Во Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажка
06:22Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу
06:10В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человек
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 июля
22:48Гибель людей в Крыму после удара ВСУ и атака на танкер в Черном море: главное
22:22Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой
Лента новостейМолния