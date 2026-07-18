https://crimea.ria.ru/20260718/v-podmoskove-posle-udara-vsu-gorit-neftebaza-i-evakuirovan-roddom-1157752503.html
Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом
Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом
После налета украинских беспилотников в Подмосковье горит нефтебаза в Ногинске, эвакуирован роддом, 24 человека ранены после падения БПЛА на склад Wildberries в РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T07:52
2026-07-18T07:52
2026-07-18T09:03
андрей воробьев
московская область
новости
нефтебаза
wildberries
родильный дом
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. После налета украинских беспилотников в Подмосковье горит нефтебаза в Ногинске, эвакуирован роддом, 24 человека ранены после падения БПЛА на склад Wildberries в Электростали, двое пострадали в Ногинске, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Всего задействованы 40 бригад скорой и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 24 человекаБеспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и ПетербургуВо Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажкаДесятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области
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андрей воробьев, московская область, новости, нефтебаза, wildberries , родильный дом, беспилотник (бпла, дрон)
Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом
26 человек ранены в Подмосковье после удара ВСУ и горит нефтебаза в Ногинске
07:52 18.07.2026 (обновлено: 09:03 18.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. После налета украинских беспилотников в Подмосковье горит нефтебаза в Ногинске, эвакуирован роддом, 24 человека ранены после падения БПЛА на склад Wildberries в Электростали, двое пострадали в Ногинске, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Наиболее серьезные последствия – в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске", – проинформировал глава региона.
На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.
"Есть пострадавшие. По предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии", – также сообщил губернатор.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Всего задействованы 40 бригад скорой и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории.
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