https://crimea.ria.ru/20260718/v-podmoskove-posle-udara-vsu-gorit-neftebaza-i-evakuirovan-roddom-1157752503.html

Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом

Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддом

После налета украинских беспилотников в Подмосковье горит нефтебаза в Ногинске, эвакуирован роддом, 24 человека ранены после падения БПЛА на склад Wildberries в РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T07:52

2026-07-18T07:52

2026-07-18T09:03

андрей воробьев

московская область

новости

нефтебаза

wildberries

родильный дом

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. После налета украинских беспилотников в Подмосковье горит нефтебаза в Ногинске, эвакуирован роддом, 24 человека ранены после падения БПЛА на склад Wildberries в Электростали, двое пострадали в Ногинске, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Всего задействованы 40 бригад скорой и 12 бригад территориального центра медицины катастроф. На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 24 человекаБеспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и ПетербургуВо Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажкаДесятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области

https://crimea.ria.ru/20260718/sotni-bespilotnikov-atakovali-krym-i-esche-19-regionov-rossii-1157752329.html

московская область

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2026

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андрей воробьев, московская область, новости, нефтебаза, wildberries , родильный дом, беспилотник (бпла, дрон)