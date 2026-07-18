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В Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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В Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ
В Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ
ВС РФ в течение субботы, 18 июля, нанесли удары еще по трем судам в Одессе и области, использовавшимся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T17:01
2026-07-18T17:07
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ в течение субботы, 18 июля, нанесли удары еще по трем судам в Одессе и области, использовавшимся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены:в порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") – сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ;в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") – два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки.В ночь на субботу еще два судна попали под удар ВС РФ в Одессе и поражена портовая инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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одесса, одесская область, новости сво, министерство обороны рф, потери всу
В Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ

Еще три сухогруза попали под удар ВС РФ в Одессе и области

17:01 18.07.2026 (обновлено: 17:07 18.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ в течение субботы, 18 июля, нанесли удары еще по трем судам в Одессе и области, использовавшимся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", – проинформировали в российском военном ведомстве.
Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены:
в порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") – сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ;
в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") – два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки.
В ночь на субботу еще два судна попали под удар ВС РФ в Одессе и поражена портовая инфраструктура.
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ОдессаОдесская областьНовости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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