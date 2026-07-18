https://crimea.ria.ru/20260718/v-odesse-i-oblasti-porazheny-esche-tri-sudna-s-voennymi-gruzami-dlya-vsu-1157761615.html

В Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ

В Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2026

В Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ

ВС РФ в течение субботы, 18 июля, нанесли удары еще по трем судам в Одессе и области, использовавшимся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T17:01

2026-07-18T17:01

2026-07-18T17:07

одесса

одесская область

новости сво

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ в течение субботы, 18 июля, нанесли удары еще по трем судам в Одессе и области, использовавшимся в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены:в порту Южный (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") – сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ;в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") – два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки.В ночь на субботу еще два судна попали под удар ВС РФ в Одессе и поражена портовая инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

одесская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, одесская область, новости сво, министерство обороны рф, потери всу