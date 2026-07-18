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В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины

В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2026

В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины

В Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами, одна из них оказалась соучастницей... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T10:31

2026-07-18T10:31

2026-07-18T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами, одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Одна из фигуранток – 59-летняя жительница Ялты, уроженка Николаевской области. По данным ФСБ, она инициативно установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины. По заданию куратора злоумышленница оборудовала в Крыму схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства и передала координаты тайника противнику. Впоследствии схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота.Вторая задержанная – 34-летняя жительница Кировского района Крыма. По информации ФСБ, она перевела 5 тысяч гривен со своего счета в одном из украинских банков в пользу ВСУ на приобретение радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения.Эти данные злоумышленница планировала направить своему родственнику - сотруднику Государственной пограничной службы Украины, но не успела этого сделать, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ России.Ранее суд приговорил к 17 годам колонии жителя Севастополя, который по заданию спецслужб Украины должен был осуществить сбор и передачу сведений о военных объектах в городе, а также выполнить задания по подъему и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств.Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны два россиянина, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировали последствия ударов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонской области получил 13 лет строго режима за госизменуПомогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБЯлтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, ялта, кировский район крыма, севастополь, антитеррор