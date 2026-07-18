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В Крыму снова объявлена беспилотная опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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В Крыму снова объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
В Крыму снова объявлена беспилотная опасность – работает ПВО - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Крыму снова объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T23:57
2026-07-18T23:57
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гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму снова объявлена беспилотная опасность – работает ПВО

Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

23:57 18.07.2026
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Над Крымом работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Срочные новости КрымаКрымСевастопольНовости СевастополяГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 19 июля
23:57В Крыму снова объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
23:37Крымский мост закрыт
22:56В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
22:5010 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву
22:35В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры
22:03Атака ВСУ на склады Wildberries и задержание шпионок в Крыму: главное за день
21:45Единым фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС
21:35Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьников
21:21В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
21:08Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ
21:05Атака ВСУ на Подмосковье: число раненых увеличилось до 61
20:57ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России
20:27Воздушная тревога звучит в Севастополе
20:23Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб
20:18Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили
20:12Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ
19:55Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится
19:27Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом
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