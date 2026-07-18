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В Крыму работают более 130 отделений и 1,4 тысячи банкоматов ВТБ

В Крыму работают более 130 отделений и 1,4 тысячи банкоматов ВТБ - РИА Новости Крым, 18.07.2026

В Крыму работают более 130 отделений и 1,4 тысячи банкоматов ВТБ

Отделения и банкоматы ВТБ в Республике Крым и Севастополе продолжают работать в стандартном режиме, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий в эфире... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T10:00

2026-07-18T10:00

2026-07-18T10:00

втб

банк

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Отделения и банкоматы ВТБ в Республике Крым и Севастополе продолжают работать в стандартном режиме, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий в эфире программы "Интервью 24".Чтобы клиенты заранее знали, какие банкоматы работают, в ВТБ Онлайн запущена карта устройств, которая обновляется каждые 15–20 минут. Дефицита наличных денег в регионе банк не фиксирует, спрос на наличные в настоящее время находится на стабильном уровне, отметил Билецкий.В банке работает оперативный штаб, в который входят руководители всех подразделений. Штаб в режиме реального времени мониторит работу каждого отделения и банкомата, включая остаток наличных в устройствах, и оперативно принимает решения — от усиления инкассации до переброски резервных генераторов, добавил управляющий ВТБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, общество, крым