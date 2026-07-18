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В Крыму работают более 130 отделений и 1,4 тысячи банкоматов ВТБ
В Крыму работают более 130 отделений и 1,4 тысячи банкоматов ВТБ - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Крыму работают более 130 отделений и 1,4 тысячи банкоматов ВТБ
Отделения и банкоматы ВТБ в Республике Крым и Севастополе продолжают работать в стандартном режиме, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий в эфире... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T10:00
2026-07-18T10:00
2026-07-18T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Отделения и банкоматы ВТБ в Республике Крым и Севастополе продолжают работать в стандартном режиме, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий в эфире программы "Интервью 24".Чтобы клиенты заранее знали, какие банкоматы работают, в ВТБ Онлайн запущена карта устройств, которая обновляется каждые 15–20 минут. Дефицита наличных денег в регионе банк не фиксирует, спрос на наличные в настоящее время находится на стабильном уровне, отметил Билецкий.В банке работает оперативный штаб, в который входят руководители всех подразделений. Штаб в режиме реального времени мониторит работу каждого отделения и банкомата, включая остаток наличных в устройствах, и оперативно принимает решения — от усиления инкассации до переброски резервных генераторов, добавил управляющий ВТБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, общество, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Отделения и банкоматы ВТБ в Республике Крым и Севастополе продолжают работать в стандартном режиме, сообщил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий в эфире программы "Интервью 24".
По его словам, на полуострове действуют более 130 отделений банка и свыше 1,4 тысячи банкоматов. Часть отделений оснащена генераторами и продолжает предоставлять услуги. Там, где генераторов нет, отделения переходят в консультационный режим: сотрудники помогают клиентам с мобильным приложением, подсказывают ближайшие работающие банкоматы и принимают заявки на кредитные каникулы.
Чтобы клиенты заранее знали, какие банкоматы работают, в ВТБ Онлайн запущена карта устройств, которая обновляется каждые 15–20 минут. Дефицита наличных денег в регионе банк не фиксирует, спрос на наличные в настоящее время находится на стабильном уровне, отметил Билецкий.
В банке работает оперативный штаб, в который входят руководители всех подразделений. Штаб в режиме реального времени мониторит работу каждого отделения и банкомата, включая остаток наличных в устройствах, и оперативно принимает решения — от усиления инкассации до переброски резервных генераторов, добавил управляющий ВТБ.
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