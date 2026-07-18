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В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человек
В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человек - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человек
В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске – погибли 7 и ранены 25 человек. Об... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T06:10
2026-07-18T06:10
2026-07-18T09:03
евгений первышов
тамбовская область
wildberries
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске – погибли 7 и ранены 25 человек. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.По уточненной информации, из-за удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек, проинформировал губернатор.23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один человек в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом и 16 – средней тяжести, в основном это осколочные ранения. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. Губернатор сообщил, что беспилотники, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.Открытое горение на территории склада Wildberries ликвидировано, тушение пожара продолжается, также сообщил Первышов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евгений первышов, тамбовская область, wildberries , новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человек
При ударе ВСУ по складу Wildberries в Котовске погибли 7 и ранены 25 человек
06:10 18.07.2026 (обновлено: 09:03 18.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске – погибли 7 и ранены 25 человек. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов.
"В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск. В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
По уточненной информации, из-за удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек, проинформировал губернатор.
23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один человек в крайне тяжелом состоянии, шесть – в тяжелом и 16 – средней тяжести, в основном это осколочные ранения. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь. Губернатор сообщил, что беспилотники, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.
Открытое горение на территории склада Wildberries ликвидировано, тушение пожара продолжается, также сообщил Первышов.
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