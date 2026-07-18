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В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина
В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина
Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ 19 июня в Шебекино Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщает оперштаб РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T10:54
2026-07-18T10:54
новости
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ 19 июня в Шебекино Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщает оперштаб региона.Ранее сообщалось, что 19 июня в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в Шебекино мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую ЦРБ.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддомВ Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человекДрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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новости, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина

В Белгородской области скончался раненый месяц назад при ударе украинского дрона мужчина

10:54 18.07.2026
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ 19 июня в Шебекино Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщает оперштаб региона.
"Вчера в отделении реанимации скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в городе Шебекино 19 июня", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 19 июня в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в Шебекино мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую ЦРБ.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения.
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НовостиБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)ПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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