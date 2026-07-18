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В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина

В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина - РИА Новости Крым, 18.07.2026

В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина

Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ 19 июня в Шебекино Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщает оперштаб РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T10:54

2026-07-18T10:54

2026-07-18T10:54

новости

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки беспилотника ВСУ 19 июня в Шебекино Белгородской области, скончался в больнице. Об этом сообщает оперштаб региона.Ранее сообщалось, что 19 июня в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в Шебекино мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую ЦРБ.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Подмосковью: 26 человек ранены, горит нефтебаза, эвакуирован роддомВ Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человекДрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу