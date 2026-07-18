В Алуште загорелось кафе
Пожар в кафе в Алуште потушили на площади 100 "квадратов"
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в кафе в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Алуште потушили пожар в кафе, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
"18 июля 2026 года в 07:22 в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о задымлении по адресу: г. Алушта, ул. Ленина", – говорится в сообщении.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в кафе в Алуште
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Пожар в кафе в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в кафе в Алуште
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Пожар в кафе в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 2
Пожар в кафе в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 2
Пожар в кафе в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Уточняется, что пожар вспыхнул в кафе. Прибывшие на место огнеборцы оперативно локализовали возгорание и в течение 50 минут полностью потушили огонь.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет
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