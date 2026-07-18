Рейтинг@Mail.ru
В Алуште загорелось кафе - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260718/v-alushte-zagorelos-kafe-1157754576.html
В Алуште загорелось кафе
В Алуште загорелось кафе - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Алуште загорелось кафе
В Алуште потушили пожар в кафе, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T11:05
2026-07-18T11:05
новости крыма
алушта
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157754819_0:100:1141:742_1920x0_80_0_0_405dfc1930e2cb9a386e930a13cfac93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Алуште потушили пожар в кафе, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.Уточняется, что пожар вспыхнул в кафе. Прибывшие на место огнеборцы оперативно локализовали возгорание и в течение 50 минут полностью потушили огонь.Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нетСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отбили дома от пожараВ Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарахВ Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
https://crimea.ria.ru/20260703/v-krymu-na-pozhare-spasli-ezha-1157373782.html
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157754819_10:0:1131:841_1920x0_80_0_0_ac0c616eaae145ba02f46d411ab65379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, алушта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Алуште загорелось кафе

Пожар в кафе в Алуште потушили на площади 100 "квадратов"

11:05 18.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в кафе в Алуште
Пожар в кафе в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Алуште потушили пожар в кафе, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
"18 июля 2026 года в 07:22 в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о задымлении по адресу: г. Алушта, ул. Ленина", – говорится в сообщении.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в кафе в Алуште
Пожар в кафе в Алуште
1 из 2
Пожар в кафе в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в кафе в Алуште
Пожар в кафе в Алуште
2 из 2
Пожар в кафе в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 2
Пожар в кафе в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 2
Пожар в кафе в Алуште
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Уточняется, что пожар вспыхнул в кафе. Прибывшие на место огнеборцы оперативно локализовали возгорание и в течение 50 минут полностью потушили огонь.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе отбили дома от пожара
В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарах
В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
В Крыму на пожаре спасли ежа
3 июля, 16:34
В Крыму на пожаре спасли ежа
 
Новости КрымаАлуштаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий на выборах в Госдуму
14:07Массовое отравление на Ставрополье: сальмонеллой заразились 80 человек
13:41Число запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000
13:12Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
12:52ВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены
12:31В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения
12:19При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек
12:07ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без света
12:00ВТБ одобрил крымчанам более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы
11:43Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой
11:32СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ
11:23Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых
11:05В Алуште загорелось кафе
10:54В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина
10:45В Севастополе 18 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС
10:31В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины
10:00В Крыму работают более 130 отделений и 1,4 тысячи банкоматов ВТБ
09:34Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
09:23В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
09:22Сильное землетрясение произошло в Турции
Лента новостейМолния