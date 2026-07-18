https://crimea.ria.ru/20260718/v-alushte-zagorelos-kafe-1157754576.html

В Алуште загорелось кафе

В Алуште загорелось кафе - РИА Новости Крым, 18.07.2026

В Алуште загорелось кафе

В Алуште потушили пожар в кафе, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T11:05

2026-07-18T11:05

2026-07-18T11:05

новости крыма

алушта

гу мчс рф по республике крым

происшествия

пожар

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157754819_0:100:1141:742_1920x0_80_0_0_405dfc1930e2cb9a386e930a13cfac93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Алуште потушили пожар в кафе, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.Уточняется, что пожар вспыхнул в кафе. Прибывшие на место огнеборцы оперативно локализовали возгорание и в течение 50 минут полностью потушили огонь.Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нетСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отбили дома от пожараВ Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарахВ Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами

https://crimea.ria.ru/20260703/v-krymu-na-pozhare-spasli-ezha-1157373782.html

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, алушта, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар