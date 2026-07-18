https://crimea.ria.ru/20260718/udar-vsu-po-skladu-wildberries-v-kotovske--stalo-izvestno-sostoyanie-ranenykh-1157755230.html

Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых

Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых

Семеро пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T11:23

2026-07-18T11:23

2026-07-18T11:23

новости

тамбовская область

wildberries

евгений первышов

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Семеро пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов, посетивший пострадавших в больнице Тамбова.Врачи оказывают всю необходимую помощь. По словам Первышова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил направить уже в область бригады Центра медицины катастроф.В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.Также украинские боевики атаковали Подмосковье. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, где пострадали двое. Еще 24 человека получили ранения из-за падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тамбовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, тамбовская область, wildberries , евгений первышов, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу