https://crimea.ria.ru/20260718/udar-vsu-po-skladu-wildberries-v-kotovske--stalo-izvestno-sostoyanie-ranenykh-1157755230.html
Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых
Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых
Семеро пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T11:23
2026-07-18T11:23
2026-07-18T11:23
новости
тамбовская область
wildberries
евгений первышов
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_afce8fa453432fe541dbb01d4a4ac730.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Семеро пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов, посетивший пострадавших в больнице Тамбова.Врачи оказывают всю необходимую помощь. По словам Первышова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил направить уже в область бригады Центра медицины катастроф.В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.Также украинские боевики атаковали Подмосковье. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, где пострадали двое. Еще 24 человека получили ранения из-за падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тамбовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_adc93964b9922da2157f4b7f0f12d016.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, тамбовская область, wildberries , евгений первышов, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых
Семеро раненных при ударе ВСУ по складу Wildberries в Котовске в тяжелом состоянии