Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260718/udar-vsu-po-skladu-wildberries-v-kotovske--stalo-izvestno-sostoyanie-ranenykh-1157755230.html
Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых
Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых
Семеро пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T11:23
2026-07-18T11:23
новости
тамбовская область
wildberries
евгений первышов
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_afce8fa453432fe541dbb01d4a4ac730.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Семеро пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов, посетивший пострадавших в больнице Тамбова.Врачи оказывают всю необходимую помощь. По словам Первышова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил направить уже в область бригады Центра медицины катастроф.В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.Также украинские боевики атаковали Подмосковье. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, где пострадали двое. Еще 24 человека получили ранения из-за падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тамбовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_adc93964b9922da2157f4b7f0f12d016.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, тамбовская область, wildberries , евгений первышов, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых

Семеро раненных при ударе ВСУ по складу Wildberries в Котовске в тяжелом состоянии

11:23 18.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Семеро пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов, посетивший пострадавших в больнице Тамбова.
"На данный момент из 25 пострадавших трое были осмотрены и отпущены домой. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – не только жители Тамбовской области", – написал он в своем канале в МАКС.
Врачи оказывают всю необходимую помощь. По словам Первышова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил направить уже в область бригады Центра медицины катастроф.
В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.
Также украинские боевики атаковали Подмосковье. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, где пострадали двое. Еще 24 человека получили ранения из-за падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиТамбовская областьWildberriesЕвгений ПервышовПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий на выборах в Госдуму
14:07Массовое отравление на Ставрополье: сальмонеллой заразились 80 человек
13:41Число запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000
13:12Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
12:52ВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены
12:31В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения
12:19При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек
12:07ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без света
12:00ВТБ одобрил крымчанам более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы
11:43Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой
11:32СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ
11:23Удар ВСУ по складу Wildberries в Котовске – стало известно состояние раненых
11:05В Алуште загорелось кафе
10:54В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина
10:45В Севастополе 18 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС
10:31В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины
10:00В Крыму работают более 130 отделений и 1,4 тысячи банкоматов ВТБ
09:34Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
09:23В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
09:22Сильное землетрясение произошло в Турции
Лента новостейМолния