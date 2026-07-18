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ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий на выборах в Госдуму
ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий на выборах в Госдуму - РИА Новости Крым, 18.07.2026
ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий на выборах в Госдуму
Центральная избирательная комиссия России заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T14:48
2026-07-18T14:48
элла памфилова
государственная дума рф
выборы
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия России заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в субботу.Ранее глава Центризбиркома отмечала, что участие в выборах депутатов Госдумы в 2026 году примут 11 политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Новые люди", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", Партия прямой демократии, экологическая партия "Зеленые".Выборы в Госдуму IX созыва и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года. Избрание депутатов ГД проводятся по смешанной избирательной системе. В нижнюю палату будут избраны 450 парламентариев: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. Право участвовать в нынешних выборах имеют 17 политических партий. Голосование пройдет во всех 89 регионах России. Впервые в выборах в Госдуму примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 4 тысяч общественных наблюдателей проследят за выборами в КрымуВыборы в Госдуму: в наблюдатели пригласили иностранных депутатовПутин назвал предстоящие выборы важным этапом укрепления стабильности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
элла памфилова, государственная дума рф, выборы, общество
ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий на выборах в Госдуму

ЦИК заверил списки кандидатов всех участвующих в думских выборах партий

14:48 18.07.2026
 
© ЦИК РоссииЦИК
ЦИК
© ЦИК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия России заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в субботу.
"У нас полностью завершился этап заверения партийных списков… Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили", – приводит РИА Новости слова Памфиловой.
Ранее глава Центризбиркома отмечала, что участие в выборах депутатов Госдумы в 2026 году примут 11 политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Новые люди", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", Партия прямой демократии, экологическая партия "Зеленые".
Выборы в Госдуму IX созыва и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней – с 18 по 20 сентября 2026 года. Избрание депутатов ГД проводятся по смешанной избирательной системе. В нижнюю палату будут избраны 450 парламентариев: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. Право участвовать в нынешних выборах имеют 17 политических партий. Голосование пройдет во всех 89 регионах России. Впервые в выборах в Госдуму примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.
В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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14:48ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий на выборах в Госдуму
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