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Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России
Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России
За прошедшую ночь на российскими регионами перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T07:43
2026-07-18T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь на российскими регионами перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 24 человекаБеспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и ПетербургуВо Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажкаДесятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области
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Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России

Сотни беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 19 регионов России в ночь на субботу

07:43 18.07.2026 (обновлено: 08:01 18.07.2026)
 
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь на российскими регионами перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.
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