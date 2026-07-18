https://crimea.ria.ru/20260718/sotni-bespilotnikov-atakovali-krym-i-esche-19-regionov-rossii-1157752329.html

Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России

Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России

За прошедшую ночь на российскими регионами перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T07:43

2026-07-18T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь на российскими регионами перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 24 человекаБеспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и ПетербургуВо Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажкаДесятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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