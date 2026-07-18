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СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ
СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2026
СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ
Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели мирных жителей в Крыму и других регионах России в результате атак ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T11:32
2026-07-18T11:33
новости крыма
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели мирных жителей в Крыму и других регионах России в результате атак ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, в Донецкой Народной Республике вследствие украинской вооруженной агрессии погибли два мирных жителя, ранения получили десять человек. В Белгородской области в селе Никольское и городе Шебекино от ударов украинских дронов погиб мужчина, еще один ранен.Также СК расследует обстоятельства атак боевиков на гражданские объекты в Московской области.В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при очередной атаке ВСУ на север полуострова два человека погибли и один получил ранения.В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.Также украинские боевики атаковали Подмосковье. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, где пострадали двое. Еще 24 человека получили ранения из-за падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваТакой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в КрымуМайдан любой ценой – кто и зачем организовал террор Крыма
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ

Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек при атаке ВСУ на север Крыма

11:32 18.07.2026 (обновлено: 11:33 18.07.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели мирных жителей в Крыму и других регионах России в результате атак ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в ряде регионов РФ. По информации местных органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на Республику Крым погибли два человека, еще один получил ранения", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Донецкой Народной Республике вследствие украинской вооруженной агрессии погибли два мирных жителя, ранения получили десять человек. В Белгородской области в селе Никольское и городе Шебекино от ударов украинских дронов погиб мужчина, еще один ранен.
Также СК расследует обстоятельства атак боевиков на гражданские объекты в Московской области.
В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при очередной атаке ВСУ на север полуострова два человека погибли и один получил ранения.
В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.
Также украинские боевики атаковали Подмосковье. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, где пострадали двое. Еще 24 человека получили ранения из-за падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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Новости КрымаКрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
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