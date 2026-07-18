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СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ

СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2026

СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели мирных жителей в Крыму и других регионах России в результате атак ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T11:32

2026-07-18T11:32

2026-07-18T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели мирных жителей в Крыму и других регионах России в результате атак ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, в Донецкой Народной Республике вследствие украинской вооруженной агрессии погибли два мирных жителя, ранения получили десять человек. В Белгородской области в селе Никольское и городе Шебекино от ударов украинских дронов погиб мужчина, еще один ранен.Также СК расследует обстоятельства атак боевиков на гражданские объекты в Московской области.В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при очередной атаке ВСУ на север полуострова два человека погибли и один получил ранения.В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.Также украинские боевики атаковали Подмосковье. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске, где пострадали двое. Еще 24 человека получили ранения из-за падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваТакой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в КрымуМайдан любой ценой – кто и зачем организовал террор Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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