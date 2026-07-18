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Сильное землетрясение произошло в Турции
Сильное землетрясение произошло в Турции - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Сильное землетрясение произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Очаг залегал на глубине 15,5 километров.По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты продолжают обследовать территорию.Провинция Малатья была одной из наиболее пострадавших в результате масштабного землетрясения в феврале 2023 года, унесшего жизни более 53 тысяч человек.Накануне серия землетрясений была зафиксирована в Турции и у ее черноморского побережья. Наиболее мощный толчок магнитудой в 3 балла произошел в 114 километрах к северу от города Элязыга.Также в пятницу землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений в Турции и в Черном море – что известноСупертайфун "Бави" обрушился на Тайвань – пострадали 87 человекПереживать не нужно: новые здания в Крыму выдержат землетрясение 9 баллов
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турция, новости, природа, стихия, землетрясение
Сильное землетрясение произошло в Турции
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 06.20 (время совпадает с мск – ред.), эпицентр располагался у района Батталгази", – говорится в сообщении.
Очаг залегал на глубине 15,5 километров.
По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты продолжают обследовать территорию.
Провинция Малатья была одной из наиболее пострадавших в результате масштабного землетрясения в феврале 2023 года, унесшего жизни более 53 тысяч человек.
Накануне серия землетрясений была зафиксирована в Турции и у ее черноморского побережья. Наиболее мощный толчок магнитудой в 3 балла произошел в 114 километрах к северу от города Элязыга.
Также в пятницу землетрясение
магнитудой 6,8 произошло у берегов Гватемалы.
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