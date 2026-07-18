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При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек

При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек - РИА Новости Крым, 18.07.2026

При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек

После налета украинских дронов на Подмосковье ранения получили 37 человек, один погиб, сообщает губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T12:19

2026-07-18T12:19

2026-07-18T12:27

андрей воробьев

московская область

подмосковье

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. После налета украинских дронов на Подмосковье ранения получили 37 человек, один погиб, сообщает губернатор региона Андрей Воробьев.В настоящее время восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 23 – средней степени тяжести, пять – в удовлетворительном состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Также в Электростали после уничтожения БПЛА его обломки упали на здание детского сада. Возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидировано. Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет, подчеркнул губернатор. На местах работают экстренные и оперативные службы.Работа по ликвидации последствий атаки продолжается.Также в ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без светаВо Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажкаДесятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области

https://crimea.ria.ru/20260718/bespilotniki-vsu-pytayutsya-prorvatsya-k-moskve-i-peterburgu-1157751197.html

московская область

подмосковье

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область, подмосковье, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу