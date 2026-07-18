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При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек
При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек - РИА Новости Крым, 18.07.2026
При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек
После налета украинских дронов на Подмосковье ранения получили 37 человек, один погиб, сообщает губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T12:19
2026-07-18T12:27
андрей воробьев
московская область
подмосковье
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. После налета украинских дронов на Подмосковье ранения получили 37 человек, один погиб, сообщает губернатор региона Андрей Воробьев.В настоящее время восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 23 – средней степени тяжести, пять – в удовлетворительном состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Также в Электростали после уничтожения БПЛА его обломки упали на здание детского сада. Возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидировано. Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет, подчеркнул губернатор. На местах работают экстренные и оперативные службы.Работа по ликвидации последствий атаки продолжается.Также в ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без светаВо Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажкаДесятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области
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подмосковье
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андрей воробьев, московская область, подмосковье, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек

При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек

12:19 18.07.2026 (обновлено: 12:27 18.07.2026)
 
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКСУдар ВСУ по Электростали
Удар ВСУ по Электростали
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. После налета украинских дронов на Подмосковье ранения получили 37 человек, один погиб, сообщает губернатор региона Андрей Воробьев.

"В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм. По уточненным данным, всего пострадали 37 человек", – проинформировал глава региона.

В настоящее время восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 23 – средней степени тяжести, пять – в удовлетворительном состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Также в Электростали после уничтожения БПЛА его обломки упали на здание детского сада. Возгорание на площади 100 квадратных метров ликвидировано. Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет, подчеркнул губернатор. На местах работают экстренные и оперативные службы.
Работа по ликвидации последствий атаки продолжается.
Также в ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек, сообщил губернатор Евгений Первышов.
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