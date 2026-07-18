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Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T09:34
2026-07-18T09:34
2026-07-18T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
09:34 18.07.2026 (обновлено: 10:28 18.07.2026)