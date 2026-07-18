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Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму
В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Отбой беспилотной опасности объявили в Крыму

В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

09:34 18.07.2026 (обновлено: 10:28 18.07.2026)
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкБелая скала (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма
Белая скала (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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