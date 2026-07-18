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Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T13:12

2026-07-18T13:12

2026-07-18T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили свыше 1500 боевиков. Также нанесены удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры противника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах 10 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 230 военнослужащих, бронемашину, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Запад" заняли боевые выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили 215 боевиков, пять боевых бронемашины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Разбиты формирования противника в районах восьми населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными 145 солдат и офицеров, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в районах 10 населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери врага составили порядка 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – 515 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены 65 военных ВСУ, боевая бронемашина, 11 автомобилей и две станции РЭБ.Средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиационных бомб и 4774 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили еще по двум судам под Одессой и резервуарам с ГСМ в портуДесятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на ЗапорожьеСилы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, украина, потери всу