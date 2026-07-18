https://crimea.ria.ru/20260718/massovoe-otravlenie-na-stavropole-salmonelloy-zarazilis-80-chelovek-1157759471.html

Массовое отравление на Ставрополье: сальмонеллой заразились 80 человек

Массовое отравление на Ставрополье: сальмонеллой заразились 80 человек - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Массовое отравление на Ставрополье: сальмонеллой заразились 80 человек

Массовое отравление туристов произошло на базе отдыха в Ставропольском крае из-за возбудителя сальмонеллеза в продуктах. За медицинской помощью обратились уже... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T14:07

2026-07-18T14:07

2026-07-18T14:07

ставропольский край

новости

происшествия

отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Массовое отравление туристов произошло на базе отдыха в Ставропольском крае из-за возбудителя сальмонеллеза в продуктах. За медицинской помощью обратились уже 80 человек, в том числе 21 ребенок. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.Накануне появилась информация о массовом обращении посетителей одного из гостиничных комплексов, расположенных на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого, в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции.Следователи совместно с Роспотребнадзором провели осмотр пищеблока гостиничного комплекса, в ходе которого изъяты образцы.Предварительно, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена, добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ставропольский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, новости, происшествия, отравление