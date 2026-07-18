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Массовое отравление на Ставрополье: сальмонеллой заразились 80 человек
Массовое отравление на Ставрополье: сальмонеллой заразились 80 человек - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Массовое отравление на Ставрополье: сальмонеллой заразились 80 человек
Массовое отравление туристов произошло на базе отдыха в Ставропольском крае из-за возбудителя сальмонеллеза в продуктах. За медицинской помощью обратились уже... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T14:07
2026-07-18T14:07
2026-07-18T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Массовое отравление туристов произошло на базе отдыха в Ставропольском крае из-за возбудителя сальмонеллеза в продуктах. За медицинской помощью обратились уже 80 человек, в том числе 21 ребенок. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.Накануне появилась информация о массовом обращении посетителей одного из гостиничных комплексов, расположенных на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого, в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции.Следователи совместно с Роспотребнадзором провели осмотр пищеблока гостиничного комплекса, в ходе которого изъяты образцы.Предварительно, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена, добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ставропольский край, новости, происшествия, отравление
Массовое отравление на Ставрополье: сальмонеллой заразились 80 человек
Сальмонеллез стал причиной отравления 80 человек на базе отдыха в Ставропольском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Массовое отравление туристов произошло на базе отдыха в Ставропольском крае из-за возбудителя сальмонеллеза в продуктах. За медицинской помощью обратились уже 80 человек, в том числе 21 ребенок. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Накануне появилась информация о массовом обращении посетителей одного из гостиничных комплексов, расположенных на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого, в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции.
"По предварительным данным, в настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе, в том числе 21 несовершеннолетний. Шести обратившимся потребовалась госпитализация. Несовершеннолетних среди госпитализированных нет", – говорится в сообщении.
Следователи совместно с Роспотребнадзором провели осмотр пищеблока гостиничного комплекса, в ходе которого изъяты образцы.
Предварительно, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена, добавили в СК.
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