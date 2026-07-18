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Какой сегодня праздник: 18 июля

Какой сегодня праздник: 18 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Какой сегодня праздник: 18 июля

В этот день в России поздравляют сотрудников органов государственного пожарного надзора, в мире отмечают Международный день Нельсона Манделы. 18 июля в истории... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-18T00:00

2026-07-18T00:00

2026-07-17T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В этот день в России поздравляют сотрудников органов государственного пожарного надзора, в мире отмечают Международный день Нельсона Манделы. 18 июля в истории известен как день открытия элемента полония и основания компании Intel. А еще в этот день родились писатель Уильям Теккерей, певица Полина Виардо, советский государственный деятель Андрей Громыко, поэт Евгений Евтушенко и актер Вин Дизель.Что празднуют в миреЕжегодно 18 июля в России отмечается профессиональный праздник – День создания органов государственного пожарного надзора в России. По данным МЧС России, сейчас в структуре проходят службу около 13 тысяч сотрудников, которым удается выявить до пяти миллионов нарушений требований пожарной безопасности в год.Международный день Нельсона Манделы отмечают под эгидой ООН. Памятная дата приурочена ко дню рождения африканского лидера – одного из самых ярых противников политики апартеида, первого президента ЮАР. Кстати, при рождении Мандела был назван Холилалой, что в переводе с языка коса означает "проказник". Новое имя Нельсон получил в школе. В ЮАР Нельсон Мандела также известен как Мадиба (одно из клановых имен народа коса).Еще 18 июля можно отметит День прогулок под дождем, День идеальной семьи, День кислых конфет или День икры.Знаменательные событияВ 1325 году в этот день древние ацтеки основали знаменитый город Теночтитлан на берегу озера Тескоко. Могущественный город-государство просуществовал до XVI века. В 1521 году Теночтитлан пал после 70 дней осады испанскими конкистадорами под предводительством Эрнана Кортеса.В 1898 году на заседании Парижской академии наук супруги Пьер и Мария Кюри представили доклад о новом радиоактивном веществе – полонии, который они обнаружили в урановой смоляной руде. Элемент назвали в честь Польши – родины Марии.В 1921 году французские врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку – БЦЖ.В 1943 году произошел единственный в истории Второй Мировой войны бой подводной лодки и дирижабля. В результате стычки с немецкой подлодкой U-134 американский дирижабль К-74 стал единственным дирижаблем, сбитым во время войны.В 1968 году американский инженер Роберт Нойс и предприниматель Гордон Мур основали компанию Intel – одну из крупнейших мировых компаний-разработчиков электронных устройств и компьютерных компонентов.Кто родилсяВ 1821 году родилась французская певица, педагог и композитор Полина Виардо. Автор более 250 музыкальных произведений, она пропагандировала русскую культуру. Была музой русского писателя Ивана Тургенева.В 1833 году родился Александр Александрович Пушкин – русский генерал, старший сын Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.18 июля 1909 года – дата рождения советского государственного деятеля и дипломата Андрея Громыко. В 1985-1988 годах занимал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, был одним из ближайших соратников Леонида Брежнева.В 1932 году на свет появился русский поэт, прозаик, режиссер и сценарист Евгений Евтушенко. Номинант Нобелевской премии по литературе 1963 года. Среди известных произведений – поэма "Бабий яр", роман "Не умирай прежде смерти" и множества сборников стихов.59-й День рождения отмечает американский актер Вин Дизель. Обладатель множества кинонаград, он известен в первую очередь по роли Доминика Торетто в серии фильмов "Форсаж". Среди других известных картин с его участием – "Хроники Риддика", "Лысый Нянька", "Бандиты", "Спасти рядового Райана", "Стражи Галактики", "Мстители" и другие.Также в этот день родились английский писатель-сатирик, автор знаменитой "Ярмарки тщеславия" Уильям Теккерей, российская оперная певица Любовь Казарновская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, новости, общество, россия, в мире, история, культура, кино