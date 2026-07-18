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Как выбрать солнцезащитный крем - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Как выбрать солнцезащитный крем
Как выбрать солнцезащитный крем - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Как выбрать солнцезащитный крем
В летний сезон при выходе на улицу стоит использовать солнцезащитные кремы, которые сочетают в себе разные виды фильтров. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T16:52
2026-07-18T16:52
совет эксперта
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здоровье
красота и здоровье
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В летний сезон при выходе на улицу стоит использовать солнцезащитные кремы, которые сочетают в себе разные виды фильтров. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на кожу, поэтому очень важно обеспечить ей надежную защиту, подчеркнули в ведомстве.И рассказали, что определить, насколько хорошо справляется со своей задачей солнцезащитное средство, можно по маркировке на упаковке. Важно понимать, что заявленная эффективность – это условный показатель, а реальная защита будет во многом зависеть от правильности нанесения. В идеале любой солнцезащитный крем нужно наносить плотным слоем, а обновлять его каждые два-три часа или после каждого купания.Маркировка солнцезащитного крема должна содержать наименование изготовителя и его местонахождение, номинальное количество продукции в таре, срок годности, описание условий хранения, меры предосторожности при применении продукции, способ применения, список ингредиентов."Рынок косметики и бытовой химии демонстрирует устойчивый рост в 2025-2026 годах благодаря поэтапному введению обязательной маркировки. Отечественное производство составляет более 80%", – добавили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму аномальная жараОпасности жары: как не заболеть кишечными инфекциямиУченые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму
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совет эксперта, солнце, здоровье, красота и здоровье, роспотребнадзор
Как выбрать солнцезащитный крем

Советы по выбору солнцезащитного крема от Роспотребнадзора

16:52 18.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка на пляже
Девушка на пляже - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В летний сезон при выходе на улицу стоит использовать солнцезащитные кремы, которые сочетают в себе разные виды фильтров. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на кожу, поэтому очень важно обеспечить ей надежную защиту, подчеркнули в ведомстве.
И рассказали, что определить, насколько хорошо справляется со своей задачей солнцезащитное средство, можно по маркировке на упаковке. Важно понимать, что заявленная эффективность – это условный показатель, а реальная защита будет во многом зависеть от правильности нанесения. В идеале любой солнцезащитный крем нужно наносить плотным слоем, а обновлять его каждые два-три часа или после каждого купания.
Маркировка солнцезащитного крема должна содержать наименование изготовителя и его местонахождение, номинальное количество продукции в таре, срок годности, описание условий хранения, меры предосторожности при применении продукции, способ применения, список ингредиентов.
"Рынок косметики и бытовой химии демонстрирует устойчивый рост в 2025-2026 годах благодаря поэтапному введению обязательной маркировки. Отечественное производство составляет более 80%", – добавили в Роспотребнадзоре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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