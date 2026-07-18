Иран отказался от обязательств по меморандуму с США
Иран прекратил выполнение обязательств по меморандуму с США
15:57 18.07.2026 (обновлено: 16:08 18.07.2026)
© AP Photo Heinz-Peter BaderФлаг Ирана
© AP Photo Heinz-Peter Bader
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Иран прекратил исполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта, подтвердил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США ранее заявил, что Тегеран не видит смысла придерживаться меморандума с США, если он не выполняется.
"Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем, будучи занятыми вопросами обороны страны", – цитирует РИА Новости заявление замглавы МИД Ирана.
Тегеран и Вашингтон месяц назад подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако В ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
Серию ударов по военным объектам Ирана нанесли США и на этой неделе.
По мнению политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, США и Израиль не отказались от цели уничтожить Иран, а переговоры и меморандум о прекращении боевых действий были для Белого дома лишь способом перевести дух.
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