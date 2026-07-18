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Иран отказался от обязательств по меморандуму с США

Иран отказался от обязательств по меморандуму с США - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Иран отказался от обязательств по меморандуму с США

Иран прекратил исполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта, подтвердил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T15:57

2026-07-18T15:57

2026-07-18T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Иран прекратил исполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта, подтвердил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.Спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США ранее заявил, что Тегеран не видит смысла придерживаться меморандума с США, если он не выполняется.Тегеран и Вашингтон месяц назад подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако В ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.Серию ударов по военным объектам Ирана нанесли США и на этой неделе.По мнению политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, США и Израиль не отказались от цели уничтожить Иран, а переговоры и меморандум о прекращении боевых действий были для Белого дома лишь способом перевести дух.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран показал всем образец ведения переговоров с США – экспертЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в ИранеБольшое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнение

https://crimea.ria.ru/20260714/pochemu-tramp-poshel-na-eskalatsiyu-konflikta-s-iranom--mnenie-1157646434.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иран, обострение между ираном и сша, сша, ближний восток