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Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой
Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой
Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием трех легковых авто и фуры. Об этом сообщает прокуратура региона. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T11:43
2026-07-18T11:43
самарская область
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием трех легковых авто и фуры. Об этом сообщает прокуратура региона.Авария произошла в субботу на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе села Черновка.В результате происшествия погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Еще двух пострадавших доставили в больницу.Прокуратура контролирует ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенкомРебенок пострадал в массовом ДТП в СевастополеРебенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе
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РИА Новости Крым
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самарская область, новости, происшествия, транспорт, дтп
Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой

Двое детей и взрослый погибли в ДТП с участием четырех авто в Самарской области

11:43 18.07.2026
 
© Прокуратура Самарской областиДТП под Самарой
ДТП под Самарой
© Прокуратура Самарской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием трех легковых авто и фуры. Об этом сообщает прокуратура региона.
Авария произошла в субботу на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе села Черновка.
В результате происшествия погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Еще двух пострадавших доставили в больницу.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела.
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Самарская областьНовостиПроисшествияТранспортДТП
 
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