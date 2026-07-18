https://crimea.ria.ru/20260718/dvoe-detey-i-vzroslyy-pogibli-v-massovom-dtp-pod-samaroy-1157755687.html
Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой
Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой
Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием трех легковых авто и фуры. Об этом сообщает прокуратура региона. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T11:43
2026-07-18T11:43
2026-07-18T11:43
самарская область
новости
происшествия
транспорт
дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157755807_0:263:1239:960_1920x0_80_0_0_4e741983edc933b99f0b2801b5104c34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием трех легковых авто и фуры. Об этом сообщает прокуратура региона.Авария произошла в субботу на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе села Черновка.В результате происшествия погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Еще двух пострадавших доставили в больницу.Прокуратура контролирует ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенкомРебенок пострадал в массовом ДТП в СевастополеРебенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе
самарская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157755807_0:204:1008:960_1920x0_80_0_0_3402fb57f15de60adff3bf9b45c5c317.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, новости, происшествия, транспорт, дтп
Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой
Двое детей и взрослый погибли в ДТП с участием четырех авто в Самарской области