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Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой

Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой

Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием трех легковых авто и фуры. Об этом сообщает прокуратура региона. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T11:43

2026-07-18T11:43

2026-07-18T11:43

самарская область

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происшествия

транспорт

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП с участием трех легковых авто и фуры. Об этом сообщает прокуратура региона.Авария произошла в субботу на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе села Черновка.В результате происшествия погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Еще двух пострадавших доставили в больницу.Прокуратура контролирует ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенкомРебенок пострадал в массовом ДТП в СевастополеРебенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, новости, происшествия, транспорт, дтп