https://crimea.ria.ru/20260718/desyatki-bespilotnikov-vsu-atakovali-taganrog-i-pyat-rayonov-rostovskoy-oblasti-1157752135.html

Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области

Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области

Около 30 украинских беспилотников совершили атаку на Ростовскую область в ночь на субботу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T07:36

2026-07-18T07:36

2026-07-18T07:36

юрий слюсарь

ростовская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Около 30 украинских беспилотников совершили атаку на Ростовскую область в ночь на субботу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, проинформировал глава региона.И предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Губернатор призвал к осторожности и обратился с просьбой покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 24 человекаБеспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и ПетербургуВо Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажка

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу