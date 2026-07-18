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Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области
Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области
Около 30 украинских беспилотников совершили атаку на Ростовскую область в ночь на субботу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T07:36
2026-07-18T07:36
2026-07-18T07:36
юрий слюсарь
ростовская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Около 30 украинских беспилотников совершили атаку на Ростовскую область в ночь на субботу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, проинформировал глава региона.И предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Губернатор призвал к осторожности и обратился с просьбой покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 24 человекаБеспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и ПетербургуВо Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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юрий слюсарь, ростовская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Десятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области
Около 30 беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области