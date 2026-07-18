https://crimea.ria.ru/20260718/chislo-zapuschennykh-vsu-bespilotnikov-v-storonu-moskvy-priblizhaetsya-k-2000-1157759160.html
Число запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000
Число запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000 - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Число запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся атаке украинских беспилотников на Московскую область и столицу России. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T13:41
2026-07-18T13:41
2026-07-18T13:52
сергей собянин
московская область
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беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся атаке украинских беспилотников на Московскую область и столицу России.Попытки атаковать Москву продолжались всю ночь. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера прошлой субботы, 11 июля, количество сбитых дронов ВСУ на подлете к Москве достигло 1892.После налета украинских дронов на Подмосковье ранения получили 37 человек, один погиб.С раннего утра субботы украинские беспилотники также атаковали Ленинградскую область. Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло.Также в ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 и ранены 25 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без светаВо Владимире после удара ВСУ горит жилая многоэтажкаДесятки беспилотников ВСУ атаковали Таганрог и пять районов Ростовской области
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сергей собянин, московская область, москва, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Число запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000
1892 беспилотника в сторону Москвы запустили ВСУ за неделю
13:41 18.07.2026 (обновлено: 13:52 18.07.2026)