https://crimea.ria.ru/20260718/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1157726707.html
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Поле повышенного атмосферного давления в субботу принесет в Крым сухую погоду и жару. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T00:01
2026-07-18T00:01
2026-07-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 июл - РИА Новости Крым. Поле повышенного атмосферного давления в субботу принесет в Крым сухую погоду и жару. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +20...23, днем прогреется до +32.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В Крыму в субботу прекратятся дожди и вернется жара
СИМФЕРОПОЛЬ,18 июл - РИА Новости Крым. Поле повышенного атмосферного давления в субботу принесет в Крым сухую погоду и жару. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, 18 июля порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +13…16; днем +27…31, в горах +21…26", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +20...23, днем прогреется до +32.
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