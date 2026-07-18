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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Поле повышенного атмосферного давления в субботу принесет в Крым сухую погоду и жару. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T00:01
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крым
крымский гидрометцентр
погода
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 июл - РИА Новости Крым. Поле повышенного атмосферного давления в субботу принесет в Крым сухую погоду и жару. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +20...23, днем прогреется до +32.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260716/pridet-li-v-krym-ekstremalnaya-zhara--1157693887.html
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РИА Новости Крым
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96
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В Крыму в субботу прекратятся дожди и вернется жара

00:01 18.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛавандовые поля в Крыму
Лавандовые поля в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 июл - РИА Новости Крым. Поле повышенного атмосферного давления в субботу принесет в Крым сухую погоду и жару. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, 18 июля порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +13…16; днем +27…31, в горах +21…26", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +20...23, днем прогреется до +32.
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Алушта - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
16 июля, 16:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Придет ли в Крым экстремальная жара
 
КрымКрымский гидрометцентрПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 июля
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22:22Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой
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