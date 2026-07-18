Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

СИМФЕРОПОЛЬ,18 июл - РИА Новости Крым. Поле повышенного атмосферного давления в субботу принесет в Крым сухую погоду и жару. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

" Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, 18 июля порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +13…16; днем +27…31, в горах +21…26", - уточнили синоптики.

На побережье осадков также не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +20...23, днем прогреется до +32.