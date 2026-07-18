https://crimea.ria.ru/20260718/bomba-v-ognetushitele-fsb-raskryla-detali-ubiystva-ofitsera-chernomorskogo-flota-1157759857.html

Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота

Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота

Бомба, которой в 2024 году пособники украинских спецслужб взорвали машину с офицером Черноморского флота, была вмонтирована в огнетушитель. Об этом рассказали в РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T15:10

2026-07-18T15:10

2026-07-18T15:15

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

севастополь

черноморский район

происшествия

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Бомба, которой в 2024 году пособники украинских спецслужб взорвали машину с офицером Черноморского флота, была вмонтирована в огнетушитель. Об этом рассказали в ФСБ.В субботу центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании двух жительниц Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одна из них оказалась причастной к теракту против офицера Черноморского флота, совершенному в 2024 году в Севастополе.РИА Новости опубликовало видеокадры с допросом фигурантки, а также комментарием сотрудника ФСБ.В дальнейшем данный огнетушитель был изъят другим гражданином из тайника и вскрыт. Самодельное взрывное устройство было впоследствии использовано для осуществления диверсионно-террористического акта на территории Крыма, в результате которого погиб гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота, добавил он.В ноябре 2024 года в результате организованного украинскими спецслужбами теракта погиб начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы, капитан 1 ранга Валерий Транковский. Его автомобиль был подорван, когда офицер находился внутри. По подозрению в совершении теракта были задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонской области получил 13 лет строго режима за госизменуПомогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБЯлтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену

севастополь

черноморский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, черноморский район, происшествия, взрыв