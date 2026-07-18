Рейтинг@Mail.ru
Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260718/bomba-v-ognetushitele-fsb-raskryla-detali-ubiystva-ofitsera-chernomorskogo-flota-1157759857.html
Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота
Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота
Бомба, которой в 2024 году пособники украинских спецслужб взорвали машину с офицером Черноморского флота, была вмонтирована в огнетушитель. Об этом рассказали в РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T15:10
2026-07-18T15:15
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
севастополь
черноморский район
происшествия
взрыв
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0d/1141824424_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_dce4987e2e2d824b13e617d2e0ac08b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Бомба, которой в 2024 году пособники украинских спецслужб взорвали машину с офицером Черноморского флота, была вмонтирована в огнетушитель. Об этом рассказали в ФСБ.В субботу центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании двух жительниц Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одна из них оказалась причастной к теракту против офицера Черноморского флота, совершенному в 2024 году в Севастополе.РИА Новости опубликовало видеокадры с допросом фигурантки, а также комментарием сотрудника ФСБ.В дальнейшем данный огнетушитель был изъят другим гражданином из тайника и вскрыт. Самодельное взрывное устройство было впоследствии использовано для осуществления диверсионно-террористического акта на территории Крыма, в результате которого погиб гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота, добавил он.В ноябре 2024 года в результате организованного украинскими спецслужбами теракта погиб начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы, капитан 1 ранга Валерий Транковский. Его автомобиль был подорван, когда офицер находился внутри. По подозрению в совершении теракта были задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонской области получил 13 лет строго режима за госизменуПомогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБЯлтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену
севастополь
черноморский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0d/1141824424_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_47f1eed52666802fdb5cc22a8c3fe2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, черноморский район, происшествия, взрыв
Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота

Бомбу для подрыва машины офицера Черноморского флота спрятали в огнетушитель – ФСБ

15:10 18.07.2026 (обновлено: 15:15 18.07.2026)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователи работают на месте взрыва машины в Севастополе
Следователи работают на месте взрыва машины в Севастополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Бомба, которой в 2024 году пособники украинских спецслужб взорвали машину с офицером Черноморского флота, была вмонтирована в огнетушитель. Об этом рассказали в ФСБ.
В субботу центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании двух жительниц Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одна из них оказалась причастной к теракту против офицера Черноморского флота, совершенному в 2024 году в Севастополе.
РИА Новости опубликовало видеокадры с допросом фигурантки, а также комментарием сотрудника ФСБ.

"Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины... по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника – огнетушитель, в котором было помещено самодельное взрывное устройство. Гражданка Российской Федерации по заданию сотрудника СБУ осуществила размещение огнетушителя в формате тайника", – рассказал сотрудник службы.

В дальнейшем данный огнетушитель был изъят другим гражданином из тайника и вскрыт. Самодельное взрывное устройство было впоследствии использовано для осуществления диверсионно-террористического акта на территории Крыма, в результате которого погиб гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота, добавил он.
В ноябре 2024 года в результате организованного украинскими спецслужбами теракта погиб начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы, капитан 1 ранга Валерий Транковский. Его автомобиль был подорван, когда офицер находился внутри. По подозрению в совершении теракта были задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Херсонской области получил 13 лет строго режима за госизмену
Помогал планировать атаки ВСУ: жителя Анапы задержала ФСБ
Ялтинца приговорили к 18 годам колонии за государственную измену
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СевастопольЧерноморский районПроисшествияВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов
18:31Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары
18:10Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели
17:57Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под Тамбовом
17:30"Вернуть" Крым в сентябре – что ответили Киеву на угрозу захвата полуострова
17:01В Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ
16:52Как выбрать солнцезащитный крем
16:17Артековские песни насчитывают несколько сотен композиций
15:57Иран отказался от обязательств по меморандуму с США
15:33Зеленский хочет отправить в отставку Сырского – СМИ
15:10Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота
14:48ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий на выборах в Госдуму
14:07Массовое отравление на Ставрополье: сальмонеллой заразились 80 человек
13:41Число запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000
13:12Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
12:52ВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены
12:31В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения
12:19При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек
12:07ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без света
12:00ВТБ одобрил крымчанам более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы
Лента новостейМолния