Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота
Бомбу для подрыва машины офицера Черноморского флота спрятали в огнетушитель – ФСБ
15:10 18.07.2026 (обновлено: 15:15 18.07.2026)
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователи работают на месте взрыва машины в Севастополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Бомба, которой в 2024 году пособники украинских спецслужб взорвали машину с офицером Черноморского флота, была вмонтирована в огнетушитель. Об этом рассказали в ФСБ.
В субботу центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании двух жительниц Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Одна из них оказалась причастной к теракту против офицера Черноморского флота, совершенному в 2024 году в Севастополе.
РИА Новости опубликовало видеокадры с допросом фигурантки, а также комментарием сотрудника ФСБ.
"Гражданка Российской Федерации инициативно вышла на специальную службу Украины... по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника – огнетушитель, в котором было помещено самодельное взрывное устройство. Гражданка Российской Федерации по заданию сотрудника СБУ осуществила размещение огнетушителя в формате тайника", – рассказал сотрудник службы.
В дальнейшем данный огнетушитель был изъят другим гражданином из тайника и вскрыт. Самодельное взрывное устройство было впоследствии использовано для осуществления диверсионно-террористического акта на территории Крыма, в результате которого погиб гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота, добавил он.
В ноябре 2024 года в результате организованного украинскими спецслужбами теракта погиб начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы, капитан 1 ранга Валерий Транковский. Его автомобиль был подорван, когда офицер находился внутри. По подозрению в совершении теракта были задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.
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